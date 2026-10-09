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Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 30χρονου από την Πάφο ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την ρίψη πυροβολισμού στις 2.00 τα χαράματα χθες στο κέντρο της Πάφου.

Παρουσιάζοντας τον 30χρονο στο δικαστήριο, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι υπάρχει μαρτυρία από άτομο που βρισκόταν στη σκηνή και το οποίο είδε τον 30χρονο και πυροβολεί στον αέρα με το πιστόλι που στη συνέχεια εντόπισαν οι Αρχές μέσα σε ανθώνα στη σκηνή. Η μαρτυρία αυτή, σύμφωνα με τον αστυνομικό εκπρόσωπο, επιβεβαιώνεται και από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που υπήρχαν στο κεντρικό αυτό σημείο της Πάφου και τα οποία εξέτασε η Αστυνομία.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του υπόπτου, αφού η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και απομένει να διεκπεραιωθεί ένας μεγάλος όγκος ερευνών αναφορικά με τα αίτια που ώθησαν τον 30χρονο να πυροβολήσει, το πώς προμηθεύτικε το πιστόλι και άλλα.

Το σοβαρό επεισόδιο συνέβη στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, συγκεκριμένα, λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμού στην κεντρική πλατεία Κέννεντυ και μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντόπισαν μέσα σε ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Η σκηνή αποκλείστηκε και άρχισαν περαιτέρω εξετάσεις. Από τις πρώτες μαρτυρίες και την εξέταση οπτικού υλικού, η Αστυνομία αναγνώρισε ως ύποπτο τον 30χρονο ελληνοκύπριο κάτοικο Πάφου και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο ενεργοποιήθηκε αργά το απόγευμα χθες, με την εμφάνιση του 30χρονου κατοίκου Πάφου στην Αστυνομία, συνοδεία δικηγόρου.