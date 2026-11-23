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Η Λεμεσός φιλοξένησε την 34η διοργάνωση του συνεδρίου IFIP/IEEE, με το πανεπιστήμιο να έχει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση.

Περισσότεροι από 100 ερευνητές και επαγγελματίες από 22 χώρες συμμετείχαν σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις στους τομείς των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των τεχνολογιών υπολογιστών.

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό, από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, το 34ο Διεθνές Συνέδριο IFIP/IEEE για την Πολύ Μεγάλη Κλίμακα Ολοκλήρωσης (VLSI-SoC 2026), συγκεντρώνοντας περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από 22 χώρες. Το συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στο St Raphael Resort and Marina, αποτέλεσε σημαντικό διεθνές επιστημονικό σημείο συνάντησης για την παρουσίαση καινοτόμου έρευνας, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus συμμετείχε ενεργά στην οργανωτική επιτροπή, με τη Δρ. Παναγιώτα Νικολάου να έχει τον ρόλο της Συμπροέδρου του Επιστημονικού Προγράμματος (Programme Co-Chair), μαζί με τον Δρ. Florenc Demrozi από το University of Stavanger της Νορβηγίας. Γενικοί Πρόεδροι του συνεδρίου ήταν η Καθηγήτρια Tiziana Margaria από το University of Limerick της Ιρλανδίας και ο Καθηγητής Ian O’Connor από το École Centrale de Lyon της Γαλλίας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε έξι κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους διεθνείς επιστήμονες και εκπροσώπους της βιομηχανίας, τέσσερα εξειδικευμένα σεμινάρια, τέσσερις ειδικές θεματικές συνεδρίες και ένα ειδικό φόρουμ για υποψήφιους διδάκτορες. Οι θεματικές επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ενεργειακά αποδοτική υπολογιστική, την ασφάλεια υλικού και τις αναδυόμενες τεχνολογίες ημιαγωγών.

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών ήταν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από τα EPFL και University of Michigan, Hebrew University of Jerusalem, Technical University of Munich καθώς και ειδικοί από κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως οι Synopsys και HardwareX Engineering.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκαν βραβεία για την αναγνώριση εξαιρετικών ερευνητικών εργασιών. Το Best Paper Award απονεμήθηκε στην εργασία «Impact of Programming Pattern Strategy on ReRAM Relaxation and Retention Stability», ενώ το Best PhD Forum Award απονεμήθηκε στον Shuang Liu για την ερευνητική του εργασία στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση δικτύων σε ολοκληρωμένα συστήματα.

Πέρα από την επιστημονική του διάσταση, το συνέδριο ανέδειξε τη δυνατότητα της Κύπρου να φιλοξενεί σημαντικές διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων οι IFIP, IEEE Computer Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Council on Electronic Design Automation (CEDA), I-Form Advanced Manufacturing Research Center, Qualcomm, University of Limerick, Centrale Lyon, University of Stavanger και EasyConferences.

Η επόμενη διοργάνωση του IFIP/IEEE VLSI-SoC θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο της Κίνας, συνεχίζοντας τη διεθνή παράδοση του συνεδρίου στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.