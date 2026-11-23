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Ο Δημήτρης Ιωαννίδης, Ιδρυτής και CEO της Purpose Communications, διορίστηκε Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Λιβερίας στην Κύπρο, σε μια περίοδο ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο διορισμός ενισχύει την προξενική παρουσία της Λιβερίας στην Κύπρο και αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη στενότερων θεσμικών και επιχειρηματικών δεσμών, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Τον Φεβρουάριο, ο Πρέσβης της Λιβερίας στην Κύπρο, Α.Ε. Δρ. Teeko Tozay Yorlay, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθησε, τον Σεπτέμβριο, η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για τη διεξαγωγή Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ της Υπουργού Εξωτερικών της Λιβερίας, Sara Beysolow Nyanti, και του Κύπριου ομολόγου της, Κωνσταντίνου Κόμπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το Μνημόνιο δημιουργεί θεσμικό πλαίσιο για τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις και στενότερο διμερή διάλογο.

Παράλληλα, η Λιβερία διανύει μια σημαντική περίοδο για τη διεθνή της παρουσία, καθώς συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2026–2027 και θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2026.

Σε δήλωσή του με αφορμή τον διορισμό,ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Λιβερίας στην Κύπρο, Α.Ε. Δρ. Teeko Tozay Yorlay, ανέφερε: «Χαιρετίζουμε τον διορισμό του κ. Δημήτρη Ιωαννίδη ως Επίτιμου Προξένου της Λιβερίας στην Κύπρο. Ο διορισμός του θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας για επαφές με τους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία μαζί του για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση ευκαιριών αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Η Λιβερία και η Κύπρος διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 2000, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας της ναυτιλίας, καθώς και οι δύο χώρες διαθέτουν ισχυρή παρουσία στη διεθνή νηολόγηση πλοίων. Παράλληλα, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν πεδία για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμικών φορέων.

Ως Επίτιμος Πρόξενος, ο Δημήτρης Ιωαννίδης θα συνεργάζεται στενά με την Πρεσβεία της Λιβερίας στο Παρίσι, η οποία είναι διαπιστευμένη στην Κύπρο, καθώς και με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται η ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρηματικών δεσμών, η διευκόλυνση επαφών μεταξύ φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η προώθηση πρωτοβουλιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος, παράλληλα με την άσκηση των προξενικών του καθηκόντων.

Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Ιωαννίδης ανέφερε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάληψη των καθηκόντων του Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας της Λιβερίας στην Κύπρο. Ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου επιδείχθηκε και έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τον Πρέσβη και την Πρεσβεία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τους θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και την προώθηση πρωτοβουλιών που θα αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη και για τις δύο χώρες».

Ο Δημήτρης Ιωαννίδης είναι Ιδρυτής και CEO της Purpose Communications, εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας. Διαθέτει εμπειρία πέραν των 20 ετών στον κλάδο των δημοσίων σχέσεως και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχοντας συνεργαστεί με επιχειρήσεις, οργανισμούς και θεσμικούς φορείς από διάφορους τομείς.