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Το μυστικό της δημογραφικής αναγέννησης καμώνεται ότι ανακάλυψε η Τουρκία, ψαλιδίζοντας τη διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), Ερόλ Οζβάρ, η μείωση των προπτυχιακών σπουδών από τέσσερα σε τρία χρόνια θα καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα, καθώς θα ρίξει τους νέους νωρίτερα στην αγορά εργασίας και, κατ’ επέκταση στα μαιευτήρια.

Η όλη φιλοσοφία δεν περιορίζεται εκεί. Ο Οζβάρ θεωρεί υπερβολικά μεγάλη τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης, η οποία ανέρχεται στα 16 χρόνια. Παράλληλα, κρίνει εξαιρετικά μεγάλο τον αριθμό των μαθητών που συνθέτουν τον πανεπιστημιακό τίτλο, και προτείνει όπως μειωθούν από 60 σε 20.

Στον συνδυασμό όλων των παραπάνω κρύβεται η πονηριά της Άγκυρας. Με πρόσχημα τα χρόνια που περνούν για τους νέους, εκείνο που τελικά πετυχαίνει είναι να περιορίσει την καλλιέργεια.

Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο ότι τα πρωτεία στις γεννήσεις και τις πολύτεκνες οικογένειες βρίσκονται διαχρονικά στα φτωχότερα κράτη του πλανήτη, από τα οποία απουσιάζει η εκπαίδευση.

Χώρες της Αφρικής έχουν τετραπλάσιες γεννήσεις από αυτές στην Τουρκία, καθώς οι γυναίκες φέρνουν στον κόσμο κατά μέσο όρο πέντε με έξι παιδιά -με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Τσαντ και τη Σομαλία.

Αντίθετα, στην Τουρκία των σχεδόν 88 εκατομμυρίων κατοίκων, οι ετήσιες γεννήσεις υποχωρούν σταθερά γύρω στο ένα εκατομμύριο, με τον δείκτη γονιμότητας να κατρακυλά στο 1,62 παιδί ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού (2,1).

Μπροστά σε αυτή την καθίζηση η Άγκυρα επιλέγει τέχνασμα αντί να στηρίξει ουσιαστικά τη νέα γενιά με αξιοπρεπείς μισθούς, προσιτή στέγη, σύγχρονο κοινωνικό κράτος και επαγγελματική αποκατάσταση.

Ξεπετάει τα πτυχία, ισχυριζόμενη πώς οι νέοι αποφεύγουν την οικογένεια επειδή διαβάζουν πολλά βιβλία και μαθήματα. Όμως η υποβάθμιση της Παιδείας δεν θα γεμίσει τα μαιευτήρια και τα νηπιαγωγεία, απλώς θα ρίξει στην ανεργία λιγότερο καταρτισμένους νέους και μάλιστα έναν χρόνο νωρίτερα.