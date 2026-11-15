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Μια πανηγυρική διάψευση ήρθε για την καταστροφολογική θεωρία των επιστημόνων του 1960, η οποία μιλούσε για το «τέλος του κόσμου».

Ο Heinz von Foerster και οι συνεργάτες του, προέβλεπαν σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Science, πως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, θα ζούσαμε την καταστροφή μας. «Doomsday: Friday 13 November, A.D. 2026», ανέφερε ο τότε τίτλος.

Τα δισέγγονά τους, με βάση τη συγκεκριμένη επιστημονική εκτίμηση, δεν θα πέθαιναν από την πείνα ή άλλα δεινά, αλλά από ασφυξία λόγω συνωστισμού! Στο μαθηματικό τους μοντέλο ο ανθρώπινος πληθυσμός θα πλησίαζε την επίμαχη, τελευταία ημέρα, το άπειρο.

Η ανθρωπότητα, ωστόσο, χάλασε τους υπολογισμούς τους. Το έκανε, μάλιστα, με έναν τρόπο που οι επιστήμονες δεν περίμεναν, καθώς ο κόσμος σταμάτησε να κάνει παιδιά.

Πριν από 66 χρόνια ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια εντελώς διαφορετική δημογραφική πρόκληση και εικόνα. Η υπογεννητικότητα του σήμερα με τις κοινωνίες που γερνούν, δεν αποτελούσε ούτε παράμετρο ενός μαθηματικού μοντέλου.

Σήμερα οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να πείσουν τους νέους να αποκτήσουν οικογένεια. Αποτυγχάνουν! Διότι αυτό που απουσιάζει δεν είναι η πειθώ, αλλά οι προϋποθέσεις.

Πώς μπορεί να αποκτήσει ένα ζευγάρι παιδιά όταν δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο. Πώς να φέρουν στον κόσμο έναν νέο άνθρωπο, όταν δεν τα βγάζουν πέρα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής;

Πώς θα μεγαλώσει ένα βρέφος, όταν η εργασία απαιτεί άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα;

Στην Κύπρο, ειδικά, η άδεια μητρότητας περιορίζεται στις 22 εβδομάδες, δηλαδή στους 5,5 μήνες, μέρος των οποίων λαμβάνεται πριν από τον τοκετό. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι συνδυασμένες άδειες και παροχές επιτρέπουν στους γονείς να παραμείνουν με το παιδί εννέα, 12 μήνες ή και ακόμη περισσότερο.

Εδώ, όμως, η μητέρα καλείται να επιστρέψει στη δουλειά ενώ το βρέφος βρίσκεται ακόμη στην περίοδο του θηλασμού. Η στήριξη δεν είναι σπουδαία ούτε στη συνέχεια της βρεφικής ζωής.

Ο κόσμος δεν τελειώσε, αλλά σίγουρα γέρασε.