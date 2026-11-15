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Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μέρα της ζωής του, ο Άλαν Ρουσέλ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση.

Ο 37χρονος μπακ δίνει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Ζουβεντούδε πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να είναι ένας εκ των έξι επιζώντων της τραγωδίας της Τσαπεκοένσε στις 28 Νοεμβρίου 2016…

Ο Ρουσέλ ήταν ο μοναδικός εκ των τριών ποδοσφαιριστών που γλίτωσαν από το τραγικό δυστύχημα της πτήσης 2933 της LaMia που κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα του, με τους οπαδούς της Ζουβεντούδε να του επιφυλάσσουν υποδοχή που δεν είχε προηγούμενο.

ALAN RUSCHEL CHEGANDO DAQUELE JEITO PARA O ÚLTIMO JOGO DE UMA CARREIRA VITORIOSA 🇳🇬



🎦 Rayssa Brito/ECJ pic.twitter.com/mQQrBUZ3xa — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 14, 2026

Ο έμπειρος αμυντικός είχε τραυματιστεί στη μέση και κατάφερε μετά από χειρουργική επέμβαση όχι απλά να περπατήσει ξανά, αλλά να αγωνιστεί μέχρι το 2021 στην Τσάπε, πριν περάσει από Γκοϊάς, Κρουζέιρο, Αμέρικα Μινέιρο, Λοντρίνα και εντέλει Ζουβεντούδε, όπου βρίσκεται από το 2023.

Alan Ruschel chega para último jogo nos braços da torcida do Juventude, chora e exalta legado: 'Sei que sou exemplo para muitos' #FutebolNaESPNhttps://t.co/jsBzyyIIbw pic.twitter.com/HjWD6BRzYn November 14, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορεί, βλέπουμε εκατοντάδες οπαδούς της ομάδας του να τον παίρνουν από το πούλμαν της αποστολής και μερικούς εξ αυτών να τον σηκώνουν στους ώμους τους, με τις εικόνες να είναι απίστευτες.

NÓS SOMOS O 𝐄𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁𝐄 𝐉𝐔𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐃𝐄 🇳🇬 pic.twitter.com/xY1R24m6Eh — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 14, 2026

protothema.gr