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Εργαζόμαστε για να μετουσιωθεί το παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό, σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνάντηση του, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, καθώς και των ξένων προσκεκλημένων στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου.

Μιλώντας στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία σας στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία κατά την οποία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεών.

Παρόλο ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμη αυτό τον στόχο, όταν συγκρίνουμε τα δεδομένα όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου τον Μάρτιο του 2023 με το πού βρισκόμαστε σήμερα, δικαιολογημένα θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για το οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις και η συγκεκριμένη εξέλιξη μία είναι, η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017. Αύριο έχουμε μια νέα συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μετά από δική μας πρωτοβουλία, για να συζητήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το πώς πετυχαίνουμε αυτό τον στόχο.

Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Από την αρχή, από τον Μάρτιο 2023 μιλούσαμε για τις συγκλίσεις, την ανάγκη να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Αυτό το έγγραφο έχει ολοκληρωθεί από τα ΗΕ, είναι μια θετική εξέλιξη, θεωρούμε ότι πρέπει να υποβληθεί σε όλα τα μέρη, έτσι ώστε αφού σχολιαστεί να αποτελέσει τη βάση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αλλά και της συνάντησης που είχα με τον ΓΓ των ΗΕ, έχουμε υποβάλει κάποιες νέες, πολύ συγκεκριμένες, διαφορετικές, θέλω να το τονίσω, εισηγήσεις από αυτές που είχαμε υποβάλει στο παρελθόν και δεν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από τουρκικής πλευράς. Άρα, δεν οχυρωνόμαστε πίσω από θέσεις που γνωρίζουμε ότι ήδη απορρίφθηκαν, ήρθαμε με νέες εισηγήσεις, νέες ιδέες και στα θέματα της μεθοδολογίας, και της ουσίας και των ΜΟΕ που χαίρομαι που έτυχαν θετικής υποδοχής από τα ΗΕ. Αυτή ήταν η προσέγγιση του ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η προσέγγιση από τουρκικής πλευράς στην τελευταία συνάντηση όταν τις είχα αναπτύξει ήταν ότι θα μελετηθούν. Δεν υπήρξε ούτε έγκριση ούτε απόρριψη. Ελπίζω αύριο να έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο επί αυτών των νέων εισηγήσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες.

Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με τον νυν ΓΓ των ΗΕ, όπως ο ίδιος μας έχει μεταφέρει θα ήθελε πλήρως να αξιοποιήσει, ελπίζουμε να επιτευχθεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Την ίδια στιγμή είμαστε σε επαφή με τους υποψήφιους νέους ΓΓ των ΗΕ, ακούγονται διάφορα ονόματα, υπάρχουν αρκετές διεργασίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά εργαζόμαστε και προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, είναι ξεκάθαρο, προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον, όσον αφορά τη μορφή λύσης του Κυπριακού η οποία δεν αλλάζει όταν αλλάζει ο ΓΓ και δεύτερον, ο ΓΓ των ΗΕ, όποιος και αν είναι, είναι εντολοδόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Κινείται βάσει της εντολής που του δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

Τρίτη παράμετρος αφορά την ΕΕ που θεωρούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο και υπάρχει η πολιτική βούληση για να διαδραματίσει αυτό τον καθοριστικό ρόλο, το είδαμε και με τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής προς την κατεύθυνση όχι μόνο του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού, αλλά και προς την κατεύθυνση των ευρωτουρκικών. Γνωρίζουμε, παρόλα όσα λέγονται κατά καιρούς δημόσια, κάποτε προς τη μια κατεύθυνση και κάποτε προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Τουρκίας για ένα νέο ξεκίνημα των ευρωτουρκικών, για αναβάθμιση των ευρωτουρκικών σχέσεων, συγκεκριμένα στο θέμα της Τελωνειακής Ένωσης. Εμείς είμαστε εδώ, έτοιμοι να συζητήσουμε, έχουμε υποβάλει και κάποιες πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις στον κ. Φίτο, αλλά και προς την Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, το συζητήσαμε ξανά πολύ πρόσφατα στην Κροατία μέσα στο πλαίσιο της συνάντησης των μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ. Και ζητώ από όλους εσάς, ως φίλοι της Κύπρου, ως φίλοι της Μόρφου, να μας βοηθήσετε ο καθένας από το δικό του μετερίζι στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».