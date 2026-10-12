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Το ερώτημα στον τίτλο θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά διατυπωμένο. Διάσωση της κομματικής ενότητας ή αναζήτηση προσωπικής σανίδας σωτηρίας; Είναι θλιβερά τα όσα διαδραματίζονται στην πολιτική σκηνή, έχοντας ως επίκεντρο τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Είναι επίσης θλιβερό γιατί οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας ήταν άτομα στα οποία ο κόσμος ήθελε να δει το νέο, το άφθαρτο, το φρέσκο. Την αλλαγή από τη φθορά ενός πολιτικού συστήματος από το οποίο ένιωθε κουρασμένος και απογοητευμένος. Μεγάλη η απογοήτευση…

Η πολιτική αξιοπρέπεια και η ηθική παζαρεύτηκαν για την προσωπική πολιτική επιβίωση. Ναι, αυτό έγινε στην πραγματικότητα και είναι πραγματικά θλιβερό. Η αλήθεια για το πολιτικό μπόι του καθενός ξεγυμνώθηκε φάτσα φόρα μπροστά στο πολιτικό ακροατήριό του, το οποίο, σε ένα μεγάλο μέρος του, αρνείται να τη δει.

Στο δια ταύτα, για να μη μιλούμε γενικά και αόριστα, αυτό το οποίο έγινε την Πέμπτη στην Πινδάρου ήταν μια προσπάθεια προσωπικής συνδιαλλαγής της Αννίτας Δημητρίου για να εξασφαλίσει τη δική της πολιτική επιβίωση, παραμένοντας στην προεδρία του κόμματος. Σε ο,τι αφορά τον Αβέρωφ Νεοφύτου, οι εξελίξεις λειτούργησαν ευνοϊκά για τον ίδιο.

Όπως λένε οι πληροφορίες μας, και η Αννίτα Δημητρίου και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ονούφριος Κουλάς ζήτησαν, τη στήριξη του Αβέρωφ Νεοφύτου για να παραμείνει η Αννίτα στο κόμμα, όχι μόνο μέχρι το τέλος της θητείας της, αλλά και μετά το 2028. Ελπίζοντας, προφανώς, ότι θα παραμείνει στο προσκήνιο για να επανέλθει το 2033. Με αντάλλαγμα να αποσύρει τη δική της πρόθεση να είναι υποψήφια για… την ενότητα του κόμματος και της παράταξης.

Όπως λένε οι πληροφορίες μας, το… «deal» ήταν και μέρος της αιτιολόγησής της απόφασης της προς άτομα με τα οποία επικοινώνησε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ την Πέμπτη, πριν από την κοινή ανακοίνωση για απόσυρση του ενδιαφέροντός της. Ωσάν να επρόκειτο για το πιο λογικό πολιτικά επιχείρημα. Αυτή είναι η ενότητα, λοιπόν…

Η πραγματικότητα είναι ότι το ενδεχόμενο ο Αβέρωφ Νεοφύτου να ήταν υποψήφιος εκτός κομματικών διαδικασιών ασκούσε πίεση. Υπέκυψε, όμως, σε αυτή την πίεση. Γιατί; Για τον απλό λόγο πως ούτε η ίδια αλλά ούτε και η επικοινωνιακή της ομάδα κατάφεραν να διαχειριστούν το θέμα του περιβόητου δείπνου στην ψαροταβέρνα.

Στον απόηχο της όλης ιστορίας ήρθε η κατάρρευση της προοπτικής και της δυναμικής της Αννίτας Δημητρίου. Καταγραφόταν μέσα από μετρήσεις, λένε οι πληροφορίες, και πλέον ήταν ορατό το ενδεχόμενο να χάσει στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα. Μια ήττα της στην εσωκομματική αναμέτρηση θα επίσπευδε ίσως και τις διαδικασίες εντός του ΔΗΣΥ για αλλαγές στην Πινδάρου. Έτσι νίκησε η… ενότητα.

Το θέατρο, όμως, του παραλόγου έχει και απόηχο. Αποτέλεσμα, ασφαλώς, για ακόμα μια φορά, των αδέξιων ή και κακόπιστων χειρισμών που έγιναν από την ίδια την πρόεδρο του κόμματος. Από την Πέμπτη το βράδυ και μέχρι το Σάββατο το πρωί είχε εδραιωθεί η εντύπωση ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου πήγε μαζί με τον εκδότη και ιστορικό στέλεχος του ΔΗΣΥ, Φρίξο Κουλέρμο, στη συνάντηση. Βγήκε και ο Γιώργος Παμπορίδης και μίλησε για κηδεμόνες.

Προφανώς διότι και σε αυτόν αυτή η εντύπωση δόθηκε, αφού και αυτός καλέστηκε μια ώρα αργότερα από το ραντεβού με Αβέρωφ και Κουλέρμο. Κακώς, βέβαια, του ζητήθηκε, κατά τον ισχυρισμό του, από τον Φρίξο Κουλέρμο να αποσυρθεί, αλλά το κύριο ζήτημα στην όλη ιστορία είναι πως ο κ. Κουλέρμος, όπως ανέφερε στη δήλωσή του, κλήθηκε από την πρόεδρο του κόμματος να πάει στη συνάντηση. Αυτό γιατί δεν διευκρινίστηκε;

Σε τόσες μεσημβρινές εκπομπές βγήκε την Παρασκευή η Αννίτα Δημητρίου. Γιατί δεν είπε ότι η ίδια τον κάλεσε; Και γιατί τον κάλεσε; Ως ιστορικό στέλεχος, θα πει κάποιος. Ναι, σωστά, αλλά γιατί μόνο τον κ. Κουλέρμο; Γιατί όχι και τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου; Γιατί όχι τον κ. Ιωάννη Κασουλίδη ή άλλο;

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης θα κριθούν από τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ. Και για τις πράξεις τους και για τις πολιτικές θέσεις τους, στην εσωκομματική κάλπη για το χρίσμα.

Κρίνονται, όμως, στην πολιτική συνείδηση του καθενός και η πρόεδρος του κόμματος και οι στενοί συνεργάτες της για τις αποφάσεις και τους χειρισμούς τους. Ο κύκλος των χαμένων ονείρων στην Πινδάρου έφτασε στο τέλος του.