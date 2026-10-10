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Η μια ραγδαία εξέλιξη πάνω στην άλλη. Πόσες ραγδαίες εξελίξεις να αντέξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός; Αυτό που παρακολουθήσαμε την περασμένη Πέμπτη, με τη… θυσία της Αννίτας Δημητρίου, δεν πείθει ότι έγινε για την ενότητα του κόμματος. Γιατί εάν αυτός είναι ο λόγος, η διαφύλαξη της ενότητας, τότε γιατί η Πρόεδρος έσπευσε, μόλις ο προκάτοχός της εξήγγειλε υποψηφιότητα, να εκδηλώσει και η ίδια ενδιαφέρον; Δεν άφησε τη ομιχλώδη, τότε, υποψηφιότητα Αβέρωφ να πέσει στο τραπέζι, να την αξιολογήσει και να αποφασίσει ή και να την αγνοήσει, υποβαθμίσει. Παρουσιάσθηκε σφόδρα ενοχλημένη και απάντησε με το ίδιο νόμισμα. Με υποψηφιότητα. Δεν σκέφθηκε την ενότητα.

Εκ των υστέρων φάνηκε ότι το δείπνο στην ψαροταβέρνα έχει κόστος. Κι αυτό δεν αφορά, ασφαλώς, τον λογαριασμό αλλά το πολιτικό κόστος. Μια νέα πολιτικός κάνει «κοινωνικές συναντήσεις», έχοντας στην ατζέντα τις ( πολιτικές) συναλλαγές. Και εξωθεσμικές. Είναι σαφές πως στο δείπνο στη ψαροταβέρνα επιχειρήθηκε να παγιδευτεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου και τελικά παγιδεύτηκε η ίδια. Και η παγίδα εντοπίσθηκε στο επιδόρπιο. Κάποιοι έφαγαν κι άλλοι όχι.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ πρώτα εκτέθηκε ως υποψήφια για το χρίσμα και μετά απέσυρε το ενδιαφέρον της. Κάπου εδώ τελείωσε και η ανοδική της πορεία στην πολιτική. Θα έχει κόστος και στη συνέχεια. Είπε ότι θυσιάσθηκε για το κόμμα και την ενότητά του. Ωστόσο, φαίνεται ότι θυσίασε- άθελα της- και την πολιτική της ανέλιξη, που έγινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και συγκυριακά.

Παρεμπιπτόντως, ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, αφορά τις παρασκηνιακές κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, πριν από τις ανακοινώσεις της περασμένης Πέμπτης. Από την Πινδάρου εμφανίσθηκε ένα σενάριο για απόσυρση και των τριών και αναζήτηση τρίτου προσώπου από το χώρο της δεξιάς. Αυτές οι συζητήσεις φαίνεται να προχώρησαν σε κάποιο βαθμό και τούτο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι συζητήθηκαν ονόματα, ενώ κάποιοι που… μυρίστηκαν το κρυφό σενάριο, αυτό-προτάθηκαν! Τελικά αυτό το ενδεχόμενο δεν «περπάτησε».

Είναι σαφές πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός πέρασε ακόμη μια περιπέτεια και εξέρχεται από αυτή λαβωμένος, παρά το γεγονός ότι η απόσυρση της υποψηφιότητας από την Πρόεδρο στόχευε να επουλώσει τις ανοικτές πληγές. Δίνεται η εντύπωση ότι η απόσυρση της υποψηφιότητας της Προέδρου του ΔΗΣΥ απέτρεψε ενδεχομένως τα χειρότερα. Και ποια θα ήταν αυτά; Μια αυτόνομη, εκτός κόμματος, υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου. Να είναι δυο, δηλαδή, οι υποψήφιοι. Είπε ο κ. Αβέρωφ ότι θα είναι εκτός κομματικής διαδικασίας υποψήφιος; Όχι, αλλά το άφησε να αιωρείται προκαλώντας πανικό στο νηπιαγωγείο της Πινδάρου. Αυτό ήθελε. Να προκαλέσει, δηλαδή, πανικό και να οδηγήσει στο νέο σκηνικό. Κι αυτοί τσίμπησαν. Μπορεί να αναφερθεί ότι οι κινήσεις Αβέρωφ είχαν και στο στοιχείο του εκβιασμού: Ή αποσύρεται η Πρόεδρός ή κατέρχεται ο ίδιος εκτός διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό ειπώθηκαν πολλά. Περί νέας προδοσίας και σημαδεμένης τράπουλας! Περί εκβιασμού, όμως, ουδέν.

Στην πρώτη του δήλωση μετά τη συνάντηση, που έγινε στον πέμπτο όροφο των κεντρικών γραφείων του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε την απόφαση της κ. Αννίτας Δημητρίου, «σώφρονα και υπεύθυνη»… που ενισχύει την ενότητα της παράταξης. Η ενότητα, ωστόσο, από ποιόν κλονίστηκε; Από αόρατο δάκτυλο; Ή από την κλιματική αλλαγή; Αυτός δεν ήταν που με την υποψηφιότητα του, και αφήνοντας να αιωρείται το φάντασμα της αυτόνομης καθόδου του πάνω από την Πινδάρου, προκάλεσε αναταράξεις;

Νέο σκηνικό στον ΔΗΣΥ, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει και νέα υποψηφιότητα. Ήταν τρεις οι υποψήφιοι και έμειναν δυο. Ήταν, τελικά, η κυρία Αννίτα το πρόβλημα και γιατί άραγε; Θεωρητικά, κερδισμένος παρουσιάζεται ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος προφανώς και δεν τρέχει μόνος του. Θα έτρεχε στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα ήταν υποψήφιος για το χρίσμα ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος, όμως, τους χάλασε το πάρτι.