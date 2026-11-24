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Στα 10,8 λεπτά διαμορφώθηκε ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης του Τμήματος Δασών σε δασικές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο του 2026, η οποία συγκαταλέγεται στις πλέον επιτυχημένες των τελευταίων ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Τα αποτελέσματα της φετινής αντιπυρικής περιόδου παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πυροπροστασίας του Τμήματος Δασών, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, με αντικείμενο τον απολογισμό της εν λόγω περιόδου και την προετοιμασία για το 2027.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις τόσο ως προς τον μέσο χρόνο ανταπόκρισης όσο και ως προς τη μέση καμένη έκταση ανά πυρκαγιά, με τα αποτελέσματα να αποδίδονται στη συστηματική προετοιμασία, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον συντονισμό και την άμεση ανταπόκριση του προσωπικού.

Κατά τη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, εξετάστηκαν επίσης ζητήματα δασοπροστασίας και πρόληψης δασικών πυρκαγιών, με έμφαση στην ασφάλεια του προσωπικού, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αναβάθμιση των διαθέσιμων μέσων και μεθόδων πυροπροστασίας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Ιεζεκιήλ ευχαρίστησε και συνεχάρη το προσωπικό του Τμήματος Δασών για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητά του κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης της δασικής βλάστησης, όπως η ελεγχόμενη βόσκηση και η ελεγχόμενη καύση, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελούν εργαλεία ενίσχυσης της πρόληψης και της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι δράσεις που θα προωθηθούν ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2027.

ΚΥΠΕ