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Ένα μανιτάρι που μοιάζει σαν κόκκινο πλέγμα εμφανίστηκε στο Δάσος Πάφου. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, πρόκειται για το Clathrus ruber, έναν μύκητα που προσελκύει μύγες και άλλα έντομα με την έντονη, δυσάρεστη οσμή του. Τα έντομα μεταφέρουν τα σπόριά του σε νέα σημεία.

Ο μύκητας αναπτύσσεται αρχικά κάτω από το έδαφος, όπου το μυκήλιό του εξαπλώνεται μέσα στην οργανική ύλη. Στην επιφάνεια, το μανιτάρι εμφανίζεται πρώτα σαν λευκό «αυγό». Καθώς ωριμάζει, το περίβλημα σχίζεται και αποκαλύπτει το χαρακτηριστικό κόκκινο πλέγμα.

Στο εσωτερικό του πλέγματος σχηματίζεται μια γλοιώδης μάζα που περιέχει τα σπόρια. Η οσμή της προσελκύει έντομα, τα οποία μεταφέρουν τα σπόρια όταν απομακρύνονται, βοηθώντας έτσι τον μύκητα να εξαπλωθεί.

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