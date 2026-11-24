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Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποτίθεται ότι έγινε για να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες, να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να δημιουργήσει αποτελεσματικότερες δομές διοίκησης. Σήμερα, όμως, σε αρκετές περιοχές, η πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι γεννά σοβαρά ερωτήματα, με την αίσθηση που επικρατεί να είναι πως όλα βρίσκονται στον αυτόματο πιλότο και κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνες.

Αυτό τονίζει μιλώντας στο philenews ο Αντιδήμαρχος διαμερίσματος Δρούσειας στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, Σωτήρης Κουππάρης, κάνοντας λόγο για αυθαίρετες οικοδομές, ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων, ακαθαρσίες, περιβαλλοντική ρύπανση, ανεξέλεγκτη διαχείριση λυμάτων και υποστατικά για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής εποπτεία. Όταν τίθενται ερωτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, η απάντηση που συχνά εισπράττει ο πολίτης είναι ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις δικές τους αρμοδιότητες ή ότι πρέπει να απευθυνθεί σε κάποια άλλη υπηρεσία, και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, καταγγέλλει.

Ο ένας παραπέμπει στον άλλο, οι ευθύνες μεταφέρονται από υπηρεσία σε υπηρεσία και τελικά κανείς δεν αναλαμβάνει να δώσει λύση, επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Δρούσειας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί συγκρότημα κατοικιών, ιδιοκτησίας εταιρείας με έδρα την Τρεμιθούσα, το οποίο συνορεύει με την κοινότητα της Έμπας. Για την κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο χώρο εγείρονται σοβαρά ερωτήματα, τα οποία απαιτούν άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Ποιος διαχειρίζεται σήμερα το συγκρότημα;

Ποιος έχει την ευθύνη για την καθαριότητα και τη συντήρησή του; Ποιος ελέγχει την απόρριψη μπάζων και άλλων υλικών; Ποιος παρακολουθεί τη διαχείριση των λυμάτων και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στο περιβάλλον; Υπάρχουν αναφορές για μπάζα, ακαθαρσίες και ζητήματα διαχείρισης λυμάτων που χρήζουν ελέγχου, τονίζει ο κ. Κουππάρης. Παράλληλα, στο συγκρότημα διαμένουν εργαζόμενοι ή άλλα άτομα από τρίτες χώρες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις διαμονής, υγιεινής, ασφάλειας και λειτουργίας του χώρου. Δεν στοχοποιούμε ανθρώπους λόγω καταγωγής ή εθνικότητας. Το ζήτημα είναι η νομιμότητα, η δημόσια υγεία, η περιβαλλοντική προστασία και η ισότιμη εφαρμογή των κανόνων για όλους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν υποστατικά, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τα διαχειρίζεται, ποιος τα ελέγχει και ποιος λογοδοτεί για την κατάσταση που επικρατεί. Η ουσία δεν είναι να επιρρίπτουμε ευθύνες χωρίς στοιχεία. Η ουσία είναι να απαιτούμε ελέγχους, διαφάνεια και συγκεκριμένες απαντήσεις, αναφέρει.

Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αδράνεια. Δεν μπορεί οι τοπικές αρχές να καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία, τις αρμοδιότητες και την υποστήριξη, ενώ οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να παραμένουν θεατές, επισημαίνει ο Σωτήρης Κουππάτης, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για πρακτικές λύσεις:

Χρειάζεται άμεσα ξεκάθαρος καθορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Επαρχιακών Οργανισμών και κρατικών υπηρεσιών.

Συστηματικοί έλεγχοι για αυθαίρετες οικοδομές και παράνομες χρήσεις υποστατικών.

Άμεση διερεύνηση καταγγελιών για ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων, ακαθαρσιών και λυμάτων.

Έλεγχοι για την τήρηση των υγειονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών προδιαγραφών.

Καθορισμός συγκεκριμένου υπεύθυνου φορέα για κάθε καταγγελία, με χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης και ενημέρωση της τοπικής αρχής. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποια υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα στα χαρτιά. Ενδιαφέρονται να βλέπουν τα προβλήματά τους να επιλύονται.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζει, πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο και δυνατότητα παρέμβασης για όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να είναι απλοί παρατηρητές, ούτε να επωμίζονται την αγανάκτηση των κατοίκων χωρίς να έχουν τη δύναμη να παρέμβουν. Ας απαντήσει επιτέλους κάποιος: Ποιος έχει την ευθύνη; Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί η προστασία του περιβάλλοντος, η δημόσια υγεία, η νομιμότητα και η ποιότητα ζωής των κατοίκων να αφήνονται στην τύχη τους. Η μεταρρύθμιση έγινε για να φέρει λύσεις, όχι για να δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο όλοι έχουν αρμοδιότητες όταν πρόκειται για τίτλους, αλλά κανείς δεν έχει ευθύνη όταν προκύπτουν προβλήματα. Δεν ζητούμε χάρη από κανέναν. Απαιτούμε το αυτονόητο: καθαριότητα, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, εφαρμογή της νομοθεσίας και, πάνω απ’ όλα, ανάληψη ευθύνης. Η μεταρρύθμιση δεν έγινε για να μείνουν οι πολίτες απροστάτευτοι και τα προβλήματα ανεξέλεγκτα, δηλώνει.