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Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres), κάλεσε τη Δευτέρα τα έθνη του κόσμου να υιοθετήσουν έναν μηχανισμό για τη μείωση των κινδύνων που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο για την τεχνολογία στα Μπαρμπάντος.

Καθώς πλησιάζει το τέλος της θητείας του Γκουτέρες στο τιμόνι του διεθνούς οργανισμού, γίνεται ολοένα και πιο ένθερμος σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να αποφευχθεί ένα μέλλον στο οποίο τα «δολοφονικά ρομπότ» θα αποτελούν πραγματικότητα, σχολιάζει το AFP.

«Σήμερα καλώ τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να αναπτύξουν εντός του επόμενου έτους ένα παγκόσμιο πλαίσιο, χωρίς αποκλεισμούς, για τη διαχείριση των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηριζόμενο από ανεξάρτητη και αξιόπιστη εποπτεία», δήλωσε.

«Η ανθρωπότητα να διατηρήσει τον έλεγχο του κόσμου μας»

Μια διεθνής συμφωνία για την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται σαν ένα άπιαστο όνειρο, καθώς οι υπερδυνάμεις της τεχνολογίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, επιδιώκουν να έχουν «το πάνω χέρι» στις καινοτομίες στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Παρ ‘όλα αυτά, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι ένα σημείο εκκίνησης θα μπορούσε να είναι οι χώρες να συμφωνήσουν σε κοινά μέτρα ασφαλείας, σε ένα καθεστώς δοκιμών και σε βασικές απαιτήσεις για ανεξάρτητη εποπτεία.

Τον Σεπτέμβριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι (Dario Amodei), ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν (Sam Altman), και ο επικεφαλής της SpaceX, Ίλον Μασκ (Elon Musk), ζήτησαν επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Άλλοι, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκεμπεργκ (Mark Zuckerberg), θέλουν να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φιλοξένησε μια ομάδα Αμερικανών στελεχών τεχνολογίας, οι οποίοι συμφώνησαν να τηρήσουν έναν εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γκουτέρες δήλωσε τη Δευτέρα στην Ειδική Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μπρίτζταουν ότι «όταν κάποιος εξετάζει διαφορετικούς θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης… αυτοί αντιστοιχούν στην πραγματικότητα του κόσμου το 1945».

«Είναι σαφές ότι οι θεσμοί χρειάζονται μεταρρύθμιση προκειμένου να προσαρμοστούν στις πραγματικότητες του σημερινού κόσμου», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση του AFP.

«Αυτό ισχύει για τον ΟΗΕ, αυτό ισχύει για τη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική, αυτό ισχύει για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα», είπε.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι θα συμβουλεύσει τον διάδοχό του, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο έτος, αλλά δεν έχει ακόμη επιλεγεί, ότι ο σωστός έλεγχος της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι απαραίτητος ώστε «η ανθρωπότητα να διατηρήσει τον έλεγχο του κόσμου μας».

Πηγή: skai.gr