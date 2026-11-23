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Αυξημένους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη διαπιστώνει ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις υψηλές αποτιμήσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων και την αυξανόμενη διασύνδεση τραπεζών με μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αποτελούν βασικές πηγές ανησυχίας. Στους σημαντικότερους κινδύνους περιλαμβάνονται επίσης οι κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερες αναταράξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (23/11) από τη Μονάδα Οικονομικής Διακυβέρνησης και Εποπτείας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προετοιμάστηκε ενόψει της δημόσιας ακρόασης της Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde), υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB).

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα είναι η τελευταία αυτού του είδους με την κ. Λαγκάρντ.

Οι τρεις βασικές απειλές που εντοπίζει το ΔΝΤ

Σύμφωνα με την ανάλυση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εντοπίζει τρεις βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Ο πρώτος αφορά τον κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις αγορές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εξαιτίας των υψηλών αποτιμήσεων και των αυξημένων προσδοκιών για την ανάπτυξη και την κερδοφορία του κλάδου.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η συγκέντρωση επενδύσεων, η αυξημένη μόχλευση και οι αλληλοσυνδεόμενες χρηματοδοτικές δομές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης υποχώρησης των προσδοκιών.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων θα μπορούσε να μεταφερθεί και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας ευρύτερες πιέσεις στις αγορές.

Ο δεύτερος κίνδυνος συνδέεται με την πιθανότητα απότομης αύξησης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους, των πληθωριστικών πιέσεων και των ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση ορισμένων χωρών.

Ο τρίτος αφορά τον κυβερνοκίνδυνο, ο οποίος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της ψηφιοποίησης και της στενής διασύνδεσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ανάλογες ανησυχίες διατυπώνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 18ης Νοεμβρίου, επισημαίνοντας τους κινδύνους από πιθανή ανατιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τις πιέσεις στο δημόσιο χρέος και τις γεωοικονομικές εντάσεις.

Οι πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στις αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και περιορίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει επισημάνει ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις μπορούν να ενισχύσουν τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν περιορίσει τη μέση διάρκεια του δημόσιου χρέους τους.

Παράλληλα, η αυξημένη συμμετοχή επενδυτών που αντιδρούν γρήγορα στις μεταβολές των τιμών ενδέχεται να επιτείνει τις διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για άμυνα και υποδομές έχουν ενισχύσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των κρατών.

Την ίδια στιγμή, η σταδιακή υποχώρηση της παρουσίας του Ευρωσυστήματος στις αγορές ομολόγων σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους πρέπει να απορροφηθεί από ιδιώτες επενδυτές.

Πρόσθετος παράγοντας ανησυχίας είναι η αυξανόμενη δραστηριοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στις αγορές κρατικού χρέους.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η υψηλή μόχλευση, οι πιέσεις ρευστότητας και η συγκέντρωση παρόμοιων επενδυτικών θέσεων μπορούν να ενισχύσουν τις αναταράξεις σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Πάνω από 1,1 τρισ. δολάρια σε μεταφορές πιστωτικού κινδύνου

Σημαντική θέση στην ανάλυση καταλαμβάνει η αυξανόμενη διασύνδεση των τραπεζών με τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις λεγόμενες συνθετικές μεταβιβάσεις κινδύνου, μέσω των οποίων οι τράπεζες μεταφέρουν μέρος του πιστωτικού κινδύνου σε τρίτους επενδυτές, διατηρώντας τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την περίοδο 2016-2024 οι τράπεζες διεθνώς μεταβίβασαν στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα πιστωτικό κίνδυνο συνδεδεμένο με περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων.

Η Ευρώπη αντιπροσώπευε σχεδόν τα δύο τρίτα της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Όσον αφορά τη σύνθεση των επενδυτών, τα ιδιωτικά πιστωτικά ταμεία αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 60% των αγοραστών, ενώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 20%.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στη διαφάνεια και στη χρηματοδότηση αυτών των συναλλαγών.

Από την πλευρά του, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί ενδέχεται να αυξήσουν την αλληλεξάρτηση τραπεζικών και μη τραπεζικών οργανισμών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αλυσιδωτές αντιδράσεις σε περιόδους χρηματοπιστωτικής πίεσης.

Έκθεση €1,66 τρισ. των τραπεζών στον μη τραπεζικό τομέα

Η ανάλυση παραθέτει επίσης στοιχεία που καταδεικνύουν το μέγεθος των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών οργανισμών στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρέχουν περίπου το 15% της χρηματοδότησης των τραπεζών της Ευρωζώνης, κυρίως μέσω βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών συναλλαγών.

Παράλληλα, οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις των τραπεζών προς τον μη τραπεζικό τομέα ανέρχονται σε περίπου €1,66 τρισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ενεργητικού τους.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της παρακολούθησης των διασυνδέσεων μεταξύ των δύο τομέων, καθώς ενδεχόμενες δυσκολίες σε έναν οργανισμό μπορούν να επηρεάσουν και άλλους συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι προτεραιότητες για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

Σε ό,τι αφορά τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις των ευρωπαϊκών τραπεζικών κανόνων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει διατυπώσει τρεις βασικές θέσεις.

Πρώτον, θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μπορούν να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες κρίσεις.

Δεύτερον, αναγνωρίζει ότι η απλοποίηση του μακροπροληπτικού πλαισίου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της λύση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τρίτον, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση πρέπει να εξετάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη.

Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναδεικνύει, επομένως, ένα σύνθετο περιβάλλον κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στο οποίο οι αποτιμήσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι δημοσιονομικές πιέσεις και η αυξανόμενη διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απαιτούν στενή παρακολούθηση από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

ΚΥΠΕ