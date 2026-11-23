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Μαρία Γερολέμου *

Κάθε Νοέμβριο, μουστάκια εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, με αφορμή το «Movember», την ετήσια διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία. Μέσα από μια συμβολική πρόκληση διάρκειας 30 ημερών, άνδρες αφήνουν μουστάκι με στόχο να ανοίξουν τη συζήτηση και να συγκεντρώσουν πόρους για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υγεία τους, μεταξύ των οποίων και η ψυχική υγεία.

Μιλάμε πλέον όλο και πιο συχνά και πιο ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός ερευνών δείχνει ότι οι άνδρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζουν διστακτικότητα ως προς την αναζήτηση βοήθειας για ζητήματα ψυχικής υγείας. (Staiger et al., 2020). (Winter Mokhwelepa and Sumbane 2025).

Τα περιοριστικά ανδρικά στερεότυπα, και η κοινωνικά εδραιωμένη αντίληψη που υποστηρίζει ότι οι άνδρες δεν μιλούν για τα συναισθήματα τους, καθώς και κάθε μορφή διάκρισης αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ψυχική τους ευημερία. Οι κοινωνικές προσδοκίες και τα ταμπού καλλιεργούν την αντίληψη πως η συναισθηματική ευαλωτότητα ισοδυναμεί με αδυναμία, οδηγώντας πολλούς άνδρες να διαχειρίζονται τις δυσκολίες τους μόνοι και σιωπηλά. Αποτελέσματα ερευνών υποδεικνύουν ότι η προσκόλληση σε παραδοσιακές αντιλήψεις περί ανδρισμού, όπως το να είναι κανείς διαρκώς δυνατός, επιτυχημένος, ανεξάρτητος, ηγετικός και ικανός, σε συνδυασμό με την καταπίεση ή την αποφυγή της συναισθηματικής έκφρασης, συνδέεται με την απροθυμία των ανδρών να αναζητήσουν βοήθεια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατάθλιψης (Winter Mokhwelepa and Sumbane 2025).

Μέσα σε όλη αυτή τη διαρκή πίεση να αποδείξει ότι είναι αρκετός, να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται και να ανταποκρίνεται στην εικόνα του άνδρα που θεωρεί ότι οφείλει να είναι, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει σταδιακά την επαφή με τον άνθρωπο που πραγματικά θέλει να γίνει. Να παραμερίσει όσα τον ενδιαφέρουν, να αφήσει στην άκρη πλευρές του εαυτού του που δεν χωρούν σε αυτή την εικόνα και, τελικά, να απομακρυνθεί από τη ζωή που θα μπορούσε να έχει επιλέξει, αν δεν ήταν τόσο απασχολημένος με το να κάνει όσα θεωρεί ότι πρέπει να κάνει.

Ίσως γι’ αυτό πολλοί άνδρες αναβάλλουν την αναζήτηση βοήθειας μέχρι οι δυσκολίες τους να χειροτερεύουν και να είναι πλέον δύσκολο να αγνοηθούν. Όταν κάποιος έχει μάθει να αντιμετωπίζει τη δυσφορία ως κάτι που πρέπει απλώς να υπομείνει, μπορεί να δυσκολεύεται να αντιληφθεί πότε αυτή αρχίζει να επηρεάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα του. Μπορεί να συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις καθημερινές του υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα βιώνει δυσκολίες που δεν βρίσκουν χώρο να εκφραστούν.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει έναν ασφαλή χώρο όπου αυτές οι εμπειρίες αποκτούν σταδιακά νόημα. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν απαιτεί από κάποιον να γνωρίζει εξαρχής τι τον δυσκολεύει ή να έχει έτοιμες απαντήσεις. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία μπορεί να αρχίσει να αναγνωρίζει συναισθήματα και ανάγκες που μέχρι τότε δυσκολευόταν να εκφράσει, να εξετάσει πεποιθήσεις που θεωρούσε αυτονόητες και να κατανοήσει πώς αυτές επηρεάζουν τη σχέση του με τον εαυτό του και τους άλλους.

Παρόλα αυτά, η ψυχοθεραπεία μπορεί να προκαλεί αμφιθυμία ή και φόβο. Η θεραπευτική διαδικασία φέρνει συχνά τον άνθρωπο σε επαφή με πλευρές της εμπειρίας του που ενδεχομένως προσπαθούσε για καιρό να αγνοήσει (Blumenthal, 2026). Ωστόσο, η αποφυγή αυτών των συναισθημάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σταματούν να μας επηρεάζουν. Η δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε, αντί να προσπαθούμε διαρκώς να τα παραμερίσουμε, αποτελεί μέρος της διαδικασίας αλλαγής.

Η αναζήτηση βοήθειας δεν αναιρεί τη δύναμη ενός ανθρώπου. Σημαίνει ότι αποδέχεται πως υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται τη στήριξη των άλλων, χωρίς αυτό να μειώνει την ικανότητα του να διαχειρίζεται τη ζωή του. Η δύναμη δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην αντοχή. Βρίσκεται και στην ειλικρίνεια με την οποία αναγνωρίζει όσα τον δυσκολεύουν και στην προθυμία του να αναζητήσει έναν διαφορετικό τρόπο να τα αντιμετωπίσει.

Για έναν άνδρα που δυσκολεύεται να μιλήσει για όσα βιώνει, η στάση των ανθρώπων γύρω του μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το να αισθάνεται ότι μπορεί να εκφραστεί χωρίς να κριθεί ή να χρειαστεί να δικαιολογήσει όσα αισθάνεται, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Δεν χρειάζεται πάντα να έχεις τις απαντήσεις ή να προσπαθήσεις να λύσεις όσα απασχολούν έναν άνθρωπο που αγαπάς. Μερικές φορές, αρκεί να του δείξεις ότι είσαι εκεί. Αν, από την άλλη, αναγνωρίζεις στον εαυτό σου τη δυσκολία να μοιραστείς όσα σε απασχολούν, αξίζει να θυμάσαι ότι η αναζήτηση υποστήριξης δεν χρειάζεται να αποτελεί έσχατη επιλογή, όταν πλέον έχεις φτάσει στα όρια σου. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις μόνος σου όσα σε δυσκολεύουν.

Ίσως, τελικά, χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει δύναμη. Να απομακρυνθούμε από την ιδέα ότι πρέπει να αντέχουμε τα πάντα μόνοι μας και να αναγνωρίσουμε ότι η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στην αντοχή, αλλά και στην ικανότητα να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας, να μοιραζόμαστε όσα μας δυσκολεύουν και να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.

Χοροκινητική Ψυχοθεραπεύτρια *

Από την Ομάδα του Mind & Health – Κέντρο Ψυχικής Υγείας