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Η Αννίτα Δημητρίου έπιασε τη μηχανή ξυρίσματος και ανέλαβε δράση για καλό σκοπό.

Μαζί με τους φοιτητές μας της ΦΠΚ Πρωτοπορία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ συμμετείχε στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για τον ανδρικό καρκίνο στο πλαίσιο του Movember!

Γιατί «ένα μουστάκι μπορεί να φέρει την αλλαγή και πολλά μαζί σπάνε ταμπού!».

Η Αννίτα Δημητρίου ένωσε τη φωνή της με τους φοιτητές και άλλους συνεργάτες της από τον ΔΗΣΥ και στήριξαν την πρωτοβουλία της ΦΠΚ Πρωτοπορία με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη τη φροντίδα της ανδρικής υγείας.