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Στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» βρέθηκαν απόψε φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στη Μακάμπι και τον Ολυμπιακό, ωστόσο κάποιοι θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη.

Κι αυτό γιατί μερίδα φιλάθλων επέλεξε να σταθμεύσει τα οχήματά της πάνω στ9 πεζοδρόμιο, στον κεντρικό δρόμο, εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του philenews, μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου που βρίσκονταν στην περιοχή δεν άφησαν το θέμα να περάσει απαρατήρητο και προχώρησαν στην έκδοση εξωδίκων.

Βέβαια, είναι γνωστό ότι οι χώροι στάθμευσης του γηπέδου δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό φιλάθλων που συγκεντρώνουν τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα πεζοδρόμια μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης. Ίσως θα έπρεπε οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν εγκαίρως, υποδεικνύοντας εναλλακτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες εικόνες.