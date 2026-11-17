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Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του ευρωβουλευτή και προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία καταδίκης του ψευδοκράτους την περασμένη βδομάδα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της «Απελευθερωτικής Λογικής» στο Tik-Tok, οι νεαροί φώναζας συνθήματα ενάντια στον Ευρωβουλευτή, χαρακτηρίζοντάς τον προδότη.

Στην ανάρτησή της, η Απελευθερωτική Λογική απευθύνεται προσωπικά στον Φειδία Παναγιώτου, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του θέσεις και η στάση του δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο της νεολαίας, ενώ τον χαρακτηρίζει ανεπιθύμητο.

«Διάλεξες τη λάθος ώρα να μπεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέρει χαρακτηριστικά, συνδέοντας την παρουσία του ευρωβουλευτή με τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά την πορεία της 13ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα συνθήματα και οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της κινητοποίησης αποτυπώνουν την έντονη διαφωνία σημαντικής μερίδας της νεολαίας με τις θέσεις και τις ενέργειες του Φειδία Παναγιώτου.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με την κατηγορηματική αναφορά «Για εμάς είσαι ανεπιθύμητος», εκφράζοντας την αντίθεση της Απελευθερωτικής Λογικής προς τον ευρωβουλευτή.