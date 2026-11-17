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Σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα της κυπριακής οικονομίας εξελίσσεται η βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames), με περισσότερες από 415 εταιρείες, 4.300 επαγγελματίες και εκτιμώμενα έσοδα €3,2 δισ. το 2025. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Cyprus Games Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στη Λεμεσό, με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Το συνέδριο, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Carob Mill, διοργανώθηκε από την C Business Advisors σε συνεργασία με το Games Industry Law Summit και συγκέντρωσε επαγγελματίες της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, εκπροσώπους της κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού, η φορολογία, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η τραπεζική εξυπηρέτηση και η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Δαμιανού: Πάνω από 415 εταιρείες και 4.300 επαγγελματίες

Χαιρετίζοντας το συνέδριο, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει αποκτήσει ο τομέας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κύπρο.

Επικαλούμενος την πρώτη έκθεση του Cyprus Game Makers Association (CYGMA), σημείωσε ότι ο κλάδος αριθμεί περισσότερες από 415 εταιρείες και 4.300 επαγγελματίες, με τα εκτιμώμενα έσοδά του να ανέρχονται σε περίπου €3,2 δισ. για το 2025.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει καταφέρει να προσελκύσει εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η ενίσχυση της ωριμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

«Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσελκύσει εταιρείες με παγκόσμια δραστηριότητα. Ο επόμενος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ωριμότητα του κλάδου: περισσότερα παιχνίδια να ιδρύονται και να αναπτύσσονται εδώ, περισσότερες επενδύσεις για τη διασφάλιση της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και περισσότερες ευκαιρίες για το ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο να χτίσει διεθνή σταδιοδρομία στον τομέα», ανέφερε.

Η ενίσχυση της εγχώριας ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η προσέλκυση επενδύσεων και η δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, βασικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

Ιωαννίδης: Απλούστευση διαδικασιών για εξειδικευμένους εργαζομένους

Στις ανάγκες στελέχωσης των επιχειρήσεων τεχνολογίας επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε τη Μπλε Κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Blue Card) και το πλαίσιο για τις εταιρείες ξένων συμφερόντων ως εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό.

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την εργοδότηση επαγγελματιών, υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους.

«Θέλουμε να βελτιώσουμε, να απλουστεύσουμε, να επιταχύνουμε και να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σχετική προσπάθεια έχει ήδη αρχίσει.

Παράλληλα, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, χαρακτηρίζοντάς την κυβερνητική προτεραιότητα.

Όπως εξήγησε, η ένταξη αναμένεται να διευκολύνει την κινητικότητα των επαγγελματιών, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν διεθνοποιημένο τεχνολογικό κλάδο.

Οι προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι της βιομηχανίας επισήμαναν ότι ο τομέας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κύπρο έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης.

Όπως αναφέρθηκε στις συζητήσεις, το ζητούμενο δεν περιορίζεται πλέον στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, αλλά επεκτείνεται στη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας τους στο νησί.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη δημιουργία ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εργαζομένων και στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, εξετάστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης σύνδεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης στην Κύπρο.

Νέο Cyprus Games Summit τον Νοέμβριο του 2027

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να καθιερώσουν το Cyprus Games Summit ως ετήσιο θεσμό, ανακοινώνοντας ότι η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2027.

Κύριοι χορηγοί του συνεδρίου ήταν το δικηγορικό γραφείο Chrysostomides Advocates & Legal Consultants και η Eurobank.

Τη διοργάνωση χορήγησαν και στήριξαν επίσης οι Mellow, Games Industry Law Summit, Queen Mary University of London, Sepaga, Invest Cyprus, CYGMA και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνέχιση του διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, κρατικών φορέων και επαγγελματιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της κυπριακής βιομηχανίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών.