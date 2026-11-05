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Με έναν ευρηματικό τρόπο επέλεξε ο Λευκός Οίκος να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς πολίτες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στην προεδρία των ΗΠΑ, παρά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ σε ψηφιακή μορφή, ως πρωταγωνιστή ενός σύντομου βιντεοπαιχνιδιού. «Είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

Στο βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να τρέχει σε μια πίστα, φορώντας καπέλο με το σύνθημα «ακόμα πρόεδρός σας». Παράλληλα, στην οθόνη προβάλλονται όσα το επιτελείο του Λευκού Οίκου παρουσιάζει ως επιτεύγματα της μέχρι τώρα προεδρικής του θητείας, μεταξύ των οποίων η μείωση των τιμών των φαρμάκων και ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Στο τελευταίο πλάνο του βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να υπογράφει ένα διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο με το μήνυμα: «Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία».

It's dangerous to go alone! Take this 🇺🇸 pic.twitter.com/masCWWQe7m — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

protothema.gr