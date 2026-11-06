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Τρεις μεγάλοι υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν πριν από λίγο κοντά στις ακτές του Πρωταρά, προκαλώντας δέος στους κατοίκους της περιοχής.

Το φαινόμενο σημειώθηκε γύρω στις 8:00 το πρωί, με τον κόσμο να καταγράφει τους υδροστρόβιλους, που κάνουν, ήδη, τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως ανέφερε στο philenews λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, οι υδροστρόβιλοι αναπτύχθηκαν στον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή Περνέρα και εκτονώθηκαν προς τα ανατολικά. Το φαινόμενο είχε σύντομη διάρκεια, γύρω στα 30 λεπτά.

Στο μεταξύ, στην ίδια περιοχή ξεκίνησαν και ισχυρές βροχές, με τα φαινόμενα να διαμορφώνουν εντελώς χειμερινό τοπίο.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, στη διάρκεια της μέρας ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό, τα βόρεια και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι 4 μποφόρ, όμως σε καταιγίδα είναι πιθανό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ.

Εικόνες ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ