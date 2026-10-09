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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη δυτική Σικελία, όταν δύο ισχυροί υδροστρόβιλοι που σχηματίστηκαν κοντά στο λιμάνι της Μαρσάλα πέρασαν στη στεριά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, δημόσια κτίρια και καλλιέργειες, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι δύο υδροστρόβιλοι δημιουργήθηκαν σε μικρή απόσταση από τις ακτές, στην επαρχία του Τράπανι. Αφού έφτασαν στη στεριά, συνέχισαν την πορεία τους προς το εσωτερικό του νησιού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πέρασμά τους, ενώ αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Στην περιοχή του Πετροζίνο, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε σε χαράδρα. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Another angle of the tornado.

Credit: Terenzio Bono pic.twitter.com/HIyvksdYlC — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 9, 2026

Σοβαρά τραυματισμένος 70χρονος, σε νοσοκομεία τέσσερα παιδιά

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 70χρονος που εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και είχε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του στο χειρουργείο και αποφασίστηκε η μεταφορά του στο εξειδικευμένο κέντρο τραύματος του νοσοκομείου Villa Sofia στο Παλέρμο.

❗️Danni diffusi a sud di Marsala (TP) a seguito del passaggio di un tornado questa mattina.



Danni diffusi e diversi feriti. Video di Panificio Maltese e Sebastiano Grasso. pic.twitter.com/1bPedr2Jg3 October 9, 2026

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στον αστράγαλο.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο της Μαρσάλα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τέσσερα παιδιά και πέντε ενήλικες, οι οποίοι έφεραν ελαφρά τραύματα, εκδορές και κοψίματα. Στο νοσοκομείο της Ματσάρα ντελ Βάλο ενεργοποιήθηκε επίσης το ειδικό σχέδιο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών με μεγάλο αριθμό τραυματιών (PEIMAF).

Καταστράφηκαν σπίτια στο Πετροζίνο

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές στο Πετροζίνο, όπου καταγράφηκαν τέσσερις ελαφρά τραυματίες, ενώ πολλές κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Τζάκομο Αναστάζι, ανέφερε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που επλήγησαν βρίσκονται και δύο εργαζόμενοι στο δημοτικό κέντρο συλλογής απορριμμάτων.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti pic.twitter.com/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν επίσης προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ στο δημοτικό στάδιο κατέρρευσε τμήμα του τοίχου.

Παράλληλα, γίνονται προετοιμασίες για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν λόγω των ζημιών.

Από το πέρασμα των υδροστροβίλων επλήγη και το σχολείο «Alcide De Gasperi», στην περιοχή Τερενόβε της Μαρσάλα, όπου καταγράφηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις.

protothema.gr