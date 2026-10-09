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Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο Γιώργος Παμπορίδης τερμάτισε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο απόσυρσης του ενδιαφέροντος του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ήταν διετεθειμένος να αποσυρθεί μόνο προς όφελος της προέδρου του κόμματος και όχι για να τρέξει μόνος του ο Αβέρωφ Νεοφύτου. «Ο Παμπορίδης δεν θα αποσυρθεί από τη διαδικασία, θα είναι υποψήφιος μέχρι τέλους», υπογράμμισε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας περιέγραψε τα χθεσινά σημαντικά γεγονότα, όπως τα έχει ζήσει ο ίδιος ως ένας από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αναφέρθηκε επίσης και στην παρουσία του Φρίξου Κουλέρμου στη συνάντηση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι η εφημερίδα της οποίας είναι εκδότης («Αλήθεια») είναι «All the way με Αβέρωφ».

Το χρονικό των εξελίξεων

Ο Γιώργος Παμπορίδης δήλωσε ότι ενώ βρισκόταν στη Βουλή το πρωί της Πέμπτης προσεγγίστηκε από την Αννίτα Δημητρίου η οποία του ανέφερε ότι είναι πολύ κοντά στο να λάβει τις τελικές της αποφάσεις και του ζήτησε να είναι στο γραφείο της στις 15:00. Όταν ο ίδιος έφτασε στην Πινδάρου, εκεί βρισκόταν ήδη ο Αβέρωφ Νεοφύτου μαζί με τον εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξο Κουλέρμο. Στο μεταξύ ο κ. Παμπορίδης διευκρίνισε ότι ο κ. Κουλέρμος ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Ο λόγος που κατέβηκε νωρίτερα από τους υπόλοιπους για να αποχωρήσει, είναι επειδή ζητήθηκε από Νεοφύτου και Παμπορίδη να περιμένουν την σύνταξη ανακοίνωσης και να κατέβουν για δήλωση στα ΜΜΕ και οι τρεις μαζί.

Σύμφωνα με τον κ. Παμπορίδη, η πρόεδρος της παράταξης στη συνάντηση των τριών μαζί με τον κ. Κουλέρμο όταν διαπίστωσε πως δεν υπήρχε άλλη προοπτική για συναινετική λύση και διαπίστωσε ότι αυτό που εμποδίζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου να ενταχθεί στις διαδικασίες είναι η δική της υποψηφιότητα, ανακοίνωσε ότι την αποσύρει. Ακολούθως απευθυνόμενη στους άλλους δύο ενδιαφερόμενους, ρώτησε αν προτίθεται να αποσύρει και κάποιος άλλος ώστε να παραμείνει ένας υποψήφιος που θα τρέξει για τις προεδρικές εκλογές. Η απάντηση που έλαβε και από τους δύο ήταν αρνητική, οπότε στη συνέχεια παρακάλεσε τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη να την περιμένουν την ετοιμασία μιας ανακοίνωσης και να κατέβουν μαζί της για να την αναγνώσει στα ΜΜΕ. Τότε είναι που αποχώρησε και ο κ. Κουλέρμος, σύμφωνα με τον κ Παμπορίδη.

Τι συνέβαινε στον 5ο μετά τη συνάντηση

Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συνάντησης μέχρι να κατέβουν στο ισόγειο για τις δηλώσεις, για ένα διάστημα περίπου ενάμισι ώρας βρίσκονταν και οι τρεις στον 5ο όροφο των γραφείων του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου. Ερωτηθείς για το τι συνέβαινε εκείνο το διάστημα, ο Γιώργος Παμπορίδης είπε πως έγιναν κάποιες συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο με τον Αβέρωφ Νεοφύτου όμως δεν τέθηκε στο τραπέζι αν ο ηττημένος στην εσωκομματική διαδικασία θα στηρίξει σε κάθε περίπτωση τον νικητή. Σημείωσε, ωστόσο, ότι θεωρεί αυτονόητο πως όποιος περάσει από την κομματική διαδικασία πρέπει να τη σεβαστεί.

Σε εκείνο το χρονικό διάστημα, κατά τον βουλευτή, έγιναν και αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, με άλλα πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στη συνάντηση. Η Αννίτα Δημητρίου, από την πλευρά της, έκανε τα δικά της τηλεφωνήματα για να ενημερώσει στελέχη που δεν ήταν στη συνάντηση για τις εξελίξεις που προέκυψαν.