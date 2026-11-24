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Η Τρίτη επιφυλάσσει θεατρικές παραστάσεις, παρουσίαση βιβλίου, κινηματογραφικές προβολές και πλήθος εικαστικών εκθέσεων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

ΘΕΑΤΡΟ

Παραλίμνι, Ξένιον 8μ.μ.. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, που μιλά με αλήθεια και σπάνια ευαισθησία για την οικογένεια, τη μετανάστευση, τη διαφορετικότητα, την ψυχική ευθραυστότητα και, πάνω απ’ όλα, για τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί και να ανήκει κάπου. Soldouticketbox.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Μικρό Αμφιθέατρο ΕΤΕΚ, 6μ.μ. Τη σχέση ανάμεσα στον αστικό σχεδιασμό, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση στην κατοικία εξετάζει το βιβλίο του Ανδρέα Λ. Σαββίδη «Οικολογία-Κοινωνία-Κατοικία», το οποίο παρουσιάζουν οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Άλκης Δίκαιος. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Για κρατήσεις ucy.ac.cy. Πληροφορίες: 22894305.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «On Dissonance and Proximity» του Παναγιώτη Ανδρέου. Μέχρι 13/1/2027

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» του Ανδρέα Καρούσιο. Μέχρι 4/12

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). «Entre dos Mares/ My Two Places», της Ασλί Μπολαγίρ. Μέχρι 29/11

Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.

Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11

Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.

Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12

Stand In Line (99412000). «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού (25002339). Βιβλία με ιδιόχειρες αφιερώσεις, χειρόγραφες επιστολές και φωτογραφίες του Γιάννη Ρίτσου, που φωτίζουν τη σχέση του με την Έλλη και τον Πανίκο Παιονίδη, παρουσιάζει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ. Μέχρι 25/11

PSI Foundation. Έναν διαφορετικό τρόπο συνάντησης με την τέχνη προτείνει η Λία Χαράκη μέσα από το πρότζεκτ «Sanctuary of Calliope». Μέχρι 17/1/2027. psi.art

NeMe Arts Centre. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Disrupting the Narrative». Μέχρι 18/12

Lumière Contemporary (25344141). Oμαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας». Μέχρι 31/12

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: You Can See Everything (σκηνοθεσία Nathan Fielder, Lance Oppenheim με τους Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Nathan Fielder), I Play Rocky (σκηνοθεσία Peter Farrelly με τους Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne), Μικροί Ήρωες (ταινία animation σε σκηνοθεσία Guillaume Ivernel), The Crystal Planet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Arsen A. Ostojic) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.