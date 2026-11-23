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Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 490.334 Ρώσοι στρατιωτικοί, σύμφωνα με ανάλυση των καταχωρίσεων θανάτων στα αρχεία του συστήματος της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat, που πραγματοποιήθηκε από το BBC και τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας «Mediazona» (έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο ξένων πρακτόρων).

Επιπλέον, τουλάχιστον 7.421 αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η διαρροή αρχείων της Rosstat, η οποία προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση των ομάδων χάκερ «Cyberpartisans BY» και Silent Crow, έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να μελετηθούν λεπτομερώς τα στοιχεία που καταγράφει η ρωσική στατιστική υπηρεσία σχετικά με τους θανάτους Ρώσων πολιτών κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία.

Η Rosstat επιβεβαίωσε το γεγονός της κυβερνοεπίθεσης, αλλά αρνείται τη διαρροή πληροφοριών.

Η ομάδα των δημοσιογράφων της ρωσικής υπηρεσίας του BBC συνέκρινε τα στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας που διέρρευσαν με την ανάλυση του ονομαστικού καταλόγου ταυτοποίησης των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, τον οποίο καταρτίζει το BBC σε συνεργασία με το «Mediazona» και μία ανεξάρτητη ομάδα εθελοντών.

Τόσο τα στοιχεία της Rosstat, όσο και η ανάλυση του καταλόγου με την ταυτοποίηση των ονομάτων τους δείχνουν τις ίδιες τάσεις: οι απώλειες κατανέμονται εξαιρετικά άνισα ανά περιοχή, ενώ οι πληροφορίες για τους θανάτους εμφανίζονται όλο και πιο συχνά με μεγάλη καθυστέρηση.

Μάλιστα για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα του συνόλου δεδομένων που διέρρευσαν, οι δημοσιογράφοι του «Mediazona» συνέκριναν τις εγγραφές από τον κατάλογο με τα ονόματα των πεσόντων στρατιωτικών που διαθέτει η ερευνητική ομάδα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τους χάκερ, και διαπίστωσαν ότι υπάρχει αντιστοιχία σε ποσοστό 90%.

ΚΥΠΕ