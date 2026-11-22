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Ένα εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων με τη Ρωσία, το οποίο διατηρούσε και ανέπτυσσε επί δεκαετίες, είχε δημιουργήσει ο Τζέφρι Επστάιν (Jeffrey Epstein), σύμφωνα με αποκαλύψεις του Reuters. Από τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών μέσω πρακτορείων μοντέλων μέχρι τις προσπάθειές του να προσεγγίσει το στενό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin), ο Επστάιν αξιοποιούσε τις επαφές αυτές τόσο για προσωπικούς σκοπούς όσο και για να επανέλθει στους κύκλους της διεθνούς ελίτ, μετά την πρώτη καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα.

Εκτενής έρευνα του Reuters αποκαλύπτει πώς ο Αμερικανός χρηματιστής, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή (σ.σ. ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, αν και πολλοί αμφισβητούν μέχρι σήμερα την επίσημη εκδοχή), επιχείρησε να οικοδομήσει σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες, κυβερνητικούς αξιωματούχους και ανθρώπους που είχαν πρόσβαση στο Κρεμλίνο, επιδιώκοντας ακόμη και προσωπική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Το διεθνές πρακτορείο, έπειτα από συνεντεύξεις με περισσότερα από 24 πρόσωπα και την εξέταση εκατοντάδων σελίδων δικαστικών εγγράφων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αρχείων πτήσεων, εντόπισε τουλάχιστον 17 γυναίκες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που εντάχθηκαν στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Επστάιν.

Ωστόσο, παρά τις εικασίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, το Reuters επισημαίνει ότι δεν προέκυψαν αποδείξεις πως ο παιδόφιλος χρηματιστής εργαζόταν για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ενεργούσε για λογαριασμό της Μόσχας ή κατάφερε να συναντήσει τον Πούτιν.

Από τα πρακτορεία μοντέλων στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Η σχέση του με τη Ρωσία ξεκίνησε, πολύ πριν αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πρακτορεία μοντέλων αναζητούσαν νεαρά κορίτσια στην Ανατολική Ευρώπη, υποσχόμενα διεθνή καριέρα.

Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων, Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, στενός συνεργάτης του Επστάιν, ο οποίος στρατολογούσε νεαρές γυναίκες από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία πρώην μοντέλου, που περιέγραψε στο Reuters ένα πάρτι στο Παρίσι το 1991, όπου είδε ένα κορίτσι από τη Ρωσία, το οποίο έμοιαζε να βρίσκεται στην αρχή της εφηβείας του, να κάθεται επί ώρες στην αγκαλιά του Επστάιν. Η νεαρή είχε εξηγήσει ότι ο Μπρουνέλ είχε πληρώσει το ταξίδι της στη Γαλλία, υποσχόμενος να την κάνει διάσημο μοντέλο.

Το 2003, ο Μπρουνέλ ίδρυσε στο Μαϊάμι πρακτορείο μοντέλων, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε MC2 Models Management. Σύμφωνα με την έρευνα, η εταιρεία στρατολογούσε γυναίκες από τη Ρωσία, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους στις ΗΠΑ, ενώ ο Επστάιν παρείχε διαμερίσματα για τη διαμονή τους.

Μία από αυτές ήταν η Σβετλάνα Ποζιντάεβα, η οποία γνώρισε τον Αμερικανό χρηματιστή στο Παρίσι το 2008, όταν ήταν περίπου 23 ετών. Εκείνος της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθούσε να εξασφαλίσει συμβόλαιο με τη Victoria’s Secret.

Αντί για την καριέρα που ονειρευόταν, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, παγιδευμένη σε μια σχέση πλήρους οικονομικής εξάρτησης. Η βίζα της συνδεόταν με το πρακτορείο, το διαμέρισμά της ανήκε στον Επστάιν και τα προσωπικά της έξοδα καταγράφονταν ως χρέη προς εκείνον.

Η ίδια υποστήριξε ότι την κακοποιούσε συστηματικά σεξουαλικά, ενώ φοβόταν πως οι πολιτικές διασυνδέσεις του, ακόμη και στη Ρωσία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της οικογένειάς της, εάν επιχειρούσε να φύγει.

Οι ολιγάρχες, τα email και η επιδίωξη συνάντησης με τον Πούτιν

Μετά την καταδίκη του το 2008 και την έκτιση ποινής 13 μηνών, ο Επστάιν άρχισε να αντιμετωπίζει τις γνωριμίες του στη Ρωσία ως πιθανό μέσο αποκατάστασης της κοινωνικής και επιχειρηματικής του επιρροής. Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters, επιδίωξε επαφές με ισχυρούς επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο μεγιστάνας των ακινήτων Βλαντισλάβ Ντορόνιν και ο δισεκατομμυριούχος Όλεγκ Ντεριπάσκα.

Το 2010 φιλοξένησε τον Ντορόνιν σε δείπνο στη Νέα Υόρκη και αντάλλαξε μαζί του απόψεις για ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στη Μόσχα. Παράλληλα, επιχείρησε να εξασφαλίσει συνάντηση με τον Ντεριπάσκα μέσω γνωριμίας που του είχε υποδείξει ο Βρετανός πολιτικός Πίτερ Μάντελσον. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε.

Ο μεγαλύτερος στόχος του, ωστόσο, ήταν ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το 2011, συνεργάτης του Επστάιν ανέφερε σε εσωτερική αλληλογραφία ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, στο πλαίσιο ταξιδιού στη Ρωσία. Το ταξίδι τελικά ακυρώθηκε, ενώ τρία πρόσωπα που τον γνώριζαν, δήλωσαν στο Reuters ότι δεν πίστευαν πως είχε πράγματι κανονιστεί τέτοια συνάντηση.

Το 2014 γνώρισε στο Παρίσι τον Σεργκέι Μπελιακόφ, τότε υφυπουργό Οικονομίας της Ρωσίας και οργανωτή του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2015, οργάνωσε δείπνο στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας σε επαφή τον Μπελιακόφ με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ.

Λίγο αργότερα, ζήτησε από τον Μπαράκ, μέσω email, να προτείνει στον Ρώσο αξιωματούχο μια συνάντηση του Επστάιν με τον Πούτιν και τους συμβούλους του, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις γνώσεις του για τις αγορές, τα νομίσματα και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ο Μπαράκ δεν προώθησε το συγκεκριμένο μήνυμα.

Το ταξίδι στη μυστική πυρηνική πόλη και οι τρεις θάνατοι

Μια ακόμη ιδιαίτερη πτυχή της έρευνας αφορά στο πρώτο γνωστό ταξίδι του Επστάιν στη Ρωσία, τον Απρίλιο του 1998. Τότε επισκέφθηκε το Σάροφ, μια πόλη που επί δεκαετίες δεν εμφανιζόταν στους δημόσιους χάρτες, λόγω της σύνδεσής της με το σοβιετικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Εκεί, συμμετείχε σε αποστολή με επικεφαλής το τότε υψηλόβαθμο στέλεχος της Microsoft, Νέιθαν Μίρβολντ, ο οποίος διερευνούσε ευκαιρίες ανάπτυξης λογισμικού στη Ρωσία.

Μία από τις συμμετέχουσες θυμάται ότι ο Επστάιν επισκέφθηκε το παλιό σπίτι του Σοβιετικού φυσικού Αντρέι Ζαχάροφ και ρώτησε έναν Ρώσο επιστήμονα πότε είχε πληρωθεί τελευταία φορά. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον πραγματικό λόγο της συμμετοχής του στο ταξίδι.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2002, ο Έπστάιν ταξίδεψε ξανά στη Ρωσία, αυτή τη φορά μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και τον Μπρουνέλ. Στη Μόσχα συνάντησαν τον πλούσιο Ρωσοτσέτσενο επιχειρηματία Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Αγία Πετρούπολη, όπου ο χρηματιστής ενδιαφερόταν για την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση των αυτοκρατορικών ανακτόρων.

Πρόκειται για τα δύο μοναδικά γνωστά ταξίδια του στη Ρωσία, παρότι, σύμφωνα με τα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, διέθετε ρωσικές βίζες για μεγάλο μέρος της περιόδου από το 2002 έως το 2019. Η ανασύνθεση των σχέσεών του με τη Ρωσία περιπλέκεται από το γεγονός ότι αρκετά πρόσωπα που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, έχουν πεθάνει.

Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019 και ο Μπρουνέλ σε γαλλική φυλακή το 2022. Και οι δύο θάνατοι αποδόθηκαν επισήμως σε αυτοκτονία.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Τζαμπραΐλοφ βρέθηκε επίσης νεκρός, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, στο πολυτελές διαμέρισμά του στη Μόσχα. Οι ρωσικές αρχές εξέτασαν την υπόθεση ως πιθανή αυτοκτονία, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί οριστικά στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Παρά τα αναπάντητα ερωτήματα, η έρευνα του Reuters καταλήγει σε μια σαφή εικόνα: ο Επστάιν αξιοποίησε τις επαφές του με τη Ρωσία, για να διευρύνει το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και να επιχειρήσει την επιστροφή του στους ισχυρότερους κύκλους της διεθνούς ελίτ.

Εκείνο που δεν κατάφερε, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, ήταν να αποκτήσει την πρόσβαση στον Ρώσο πρόεδρο, που τόσο επίμονα αναζητούσε.

protothema.gr