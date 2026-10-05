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Νομική διαδικασία κατά της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ κίνησε ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μετά τη σύλληψή του ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στο πλαίσιο έρευνας που βασίστηκε σε έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Επστάιν κατά την περίοδο που ήταν ειδικός εμπορικός ακόλουθος από το 2001 ως το 2011, ζήτησε από δικαστή να αποφανθεί αν η ενέργεια της αστυνομίας εις βάρος του είναι νόμιμη, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Η Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που έλαβαν μέσω email σε ώρα εκτός εργασιακού ωραρίου.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο δεύτερος γιος της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, αρνείται ότι διέπραξε κάτι αξιόμεμπτο που σχετίζεται με τον Αμερικανό χρηματιστή και υποστηρίζει ότι έχει μετανιώσει για τη φιλία τους.

Σύμφωνα με την Telegraph, έχει καταθέσει αίτηση για δικαστικό έλεγχο σε σχέση με τα εντάλματα σύλληψης που επέτρεψαν στην αστυνομία να πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του στο Σάντριγχαμ και στην πρώην κατοικία του στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ αφού συνελήφθη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ο Άντριου παρέδωσε έγγραφα στον Επστάιν όταν ήταν εμπορικός ακόλουθος.

ΚλείσιμοΟ πρώην πρίγκιπας υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα το 2019 εξαιτίας των δεσμών του με τον Επστάιν και στη συνέχεια ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, του αφαίρεσε τους τίτλους και τις τιμές τον περασμένο Οκτώβριο εν μέσω περαιτέρω αποκαλύψεων για την ανάμειξή του στην υπόθεση.

protothema.gr