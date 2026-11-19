Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με σαφείς προειδοποιήσεις προς τη Μόσχα και δεσμεύσεις για τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο η σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας στα πρότυπα της Γιάλτας, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα διασφάλιζε την ειρήνη, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου στη διαίρεση της Ευρώπης.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Κίεβο για όσο διάστημα χρειαστεί. Εάν πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θα συμμετάσχουμε. Αυτές μπορούν να πετύχουν μόνο εφόσον η Ουκρανία μαζί με την Ευρώπη βρίσκονται στη διαδικασία. Μια συμφωνία τύπου Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Στη συνέχεια επικαλέστηκε την ιστορική ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν στο Βερολίνο το 1987, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθύνει στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ την περίφημη έκκληση να γκρεμίσει το Τείχος.

«Σήμερα λέμε στον πρόεδρο Πούτιν: τερματίστε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ας συνεργαστούμε για να βρούμε διπλωματικές λύσεις. Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά σε μια διχασμένη Ευρώπη. Θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι, ειρηνικά, μαζί», ανέφερε.

Germany's Chancellor Merz:



We will support Kyiv for as long as necessary. If peace negotiations take place, we will be involved.



Negotiations can only succeed with Ukraine and Europe together.



A Yalta-style format will not bring peace. pic.twitter.com/OhSLrBRhM0 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Ο Μερτς στάθηκε, επίσης, στη σημασία της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, επισημαίνοντας ότι οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν τις εθνικές συνεισφορές τους, ανεξάρτητα από τις ευρύτερες ευρωπαϊκές συμφωνίες. Όπως εξήγησε, στόχος είναι το Κίεβο να διατηρήσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής άμυνας, ώστε να προσέλθει σε ενδεχόμενες συνομιλίες από θέση ισχύος.

Σε ερώτηση μάλιστα που δέχτηκε από δημοσιογράφο, ο Γερμανός καγκελάριος επεσήμανε πως η Ευρώπη επιθυμεί μια τετραμερή σύνοδο με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία και Ευρώπης. «Το πού θα πραγματοποιηθεί δεν είναι δύσκολο να συμφωνηθεί» κατέληξε.

Ζελένσκι: Ευχαριστούμε την ΕΕ για το προτεινόμενο δάνειο

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σημαντική την προσπάθεια που καταβλήθηκε, ώστε η σύνοδος να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαρίστησε τους διεθνείς εταίρους για τη στήριξή τους, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η αμυντική αντοχή της χώρας.

Mάλιστα, στάθηκε στην απόφαση που λήφθηκε για ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, χαρακτηρίζοντάς το πολύ σημαντικό για την χώρα του. Στις άμεσες προτεραιότητες του Κιέβου συμπεριέλαβε την αντιμετώπιση των καθημερινών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς επίσης την εξασφάλιση περισσότερων συστημάτων αεράμυνας.

Παράλληλα, ζήτησε ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, επιμένοντας πως η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις για το μέλλον της χώρας του.

«Η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει προτάσεις για αποκλιμάκωση. Αυτά δεν είναι κενά λόγια. Σήμερα, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε επίσης στις πρεσβείες της Ολλανδίας και της Αυστρίας στο Κίεβο. Το πρώτο μας μέλημα είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας μας. Χρειαζόμαστε νέα αεροσκάφη F-16. Είναι κρίσιμο, καθώς οι πεθαίνουν Ουκρανοί», δήλωσε ο Ζελένσκι .

Στην παρέμβασή του συμπεριέλαβε, επίσης, τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτημα που παραμένει βασικός στόχος της ουκρανικής πλευράς. «Η Ουκρανία πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην ΕΕ», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Μακρόν επιμένει στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος πήρε τον λόγιο και επανέλαβε την πάγια θέση της Ένωσης να διατηρηθεί η στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, συνδέοντας άμεσα την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας με τις πιθανότητες επιτυχίας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είναι σημαντικό η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, προσερχόμενη σε αυτές από ισχυρή θέση. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Κάλεσε τους συμμετέχοντες να εξασφαλίσουν στο Κίεβο όλα τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσει να αντιστέκεται στις ρωσικές επιθέσεις. Με δεδομένες τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, ο Μακρόν υποστήριξε πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή να συζητηθεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE | 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ]



🔸 « Face au maximalisme des positions russes, il faut rouvrir la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN », déclare Emmanuel Macron. pic.twitter.com/SlgWYzlvV8 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 19, 2026

Μπέρναμ: «Δεν είναι ο επιτιθέμενος που θα επιβάλει τους όρους ασφαλείας»

Την ευρωπαϊκή ενότητα επιχείρησε να αναδείξει στην παρέμβασή του ο Βρετανός εκπρόσωπος Μπέρναμ, κάνοντας λόγο για ισχυρότερο μήνυμα υποστήριξης προς την Ουκρανία μετά τη σύνοδο του Βερολίνου.

Όπως ανέφερε, η διάθεση μεταξύ των συμμάχων ήταν περισσότερο ενωμένη, αποφασιστική, με κοινή προσέγγιση απέναντι στις εξελίξεις. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει σαφή διαπραγματευτική θέση, απορρίπτοντας την προοπτική να καθορίσει η Ρωσία τους όρους της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Δεν εναπόκειται στον επιτιθέμενο σε αυτή τη σύγκρουση να θέτει εκτεταμένες, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

BREAKING: Andy Burnham has hit out at Russia following Coalition of the Willing talks, saying it is 'not for the aggressor in this conflict to set out wide ranging and unrealistic security demands'.



The talks in Berlin follow the meeting of Donald Trump, Vladimir Putin and Xi… pic.twitter.com/H0LaYHP9Vl — Sky News (@SkyNews) November 19, 2026

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι έτοιμοι να συζητήσουν το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επανέλαβε, τέλος, τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για αδιάλειπτη υποστήριξη προς το Κίεβο. «Η βρετανική βοήθεια θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί» είπε χαρακτηριστικά.

Κούσνερ: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ πήρε τον λόγο και τόνισε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου ασφαλείας.

«Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας» ανέφερε χαρακτηριστικά

Παράλληλα τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουκρανία «με την Ευρώπη στο πλευρό του».

«Είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ενέργειές μας είναι συνεπείς. Θέλω επίσης να επαναλάβω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ευρώπη στο πλευρό του. Δεν επιδιώκει να επιβάλει τίποτα μονομερώς», δήλωσε. «Οι θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης για την Ουκρανία συγκλίνουν όλο και περισσότερο» προσέθεσε.

🇺🇸🇺🇦 Kushner says security guarantees for Ukraine only began taking shape after he and Witkoff brought the idea to Trump.



“Before we got involved, security guarantees for Ukraine were not offered.



Steve and I went to Trump and asked him about it, and he said, ‘Absolutely,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026

Ο γαμπρός του Τραμπ τόνισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ο κεντρικός πυλώνας της μεταπολεμικής διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία. «Το να δώσουμε το Άρθρο 5 (του ΝΑΤΟ) ως εγγύηση ασφάλειας είναι μια μεγάλη υπόθεση, κάτι για το οποίο είναι ανοιχτός ο Τραμπ, αλλά πρέπει να είναι υπέρ του αμερικανικού συμφέροντος», δήλωσε ο Κούσνερ.

«Βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι πολύ ενωμένη και ισχυρή στην υποστήριξή της στην Ουκρανία, το μεταφέραμε αυτό στον Τραμπ και στη Ρωσία», τόνισε καταλήγοντας ότι ο Τραμπ βγήκε από την τριμερή συνάντηση στην Κίνα πιστεύοντας ότι η ειρήνη είναι εφικτή.

Πηγή: iefimerida.gr – Μέτωπο της Ευρώπης για την Ουκρανία: Επιθυμούμε τετραμερή με ΗΠΑ και Ρωσία -Το μήνυμα στη Μόσχα μετά τη σύνοδο των «Προθύμων»