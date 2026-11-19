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Ανατροπή στον προγραμματισμό της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής στη Σενζέν της Κίνας προκάλεσε η παράταση των συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και του Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping). Η καθυστέρηση στη διμερή συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας επηρέασε την προγραμματισμένη έναρξη της τριμερούς με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin), ο οποίος, μετά την επαφή που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Ενώ ο Τραμπ γευμάτιζε με τον Σι, ο Πούτιν επέστρεψε στο ξενοδοχείου με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να επιχειρεί να υποβαθμίσει οποιαδήποτε εντύπωση ότι η κίνηση του Ρώσου προέδρου συνδέεται με διπλωματική εμπλοκή.

Όπως δήλωσε, ο Πούτιν και η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους λόγω του προγράμματος της συνόδου κορυφής του APEC και της ανάγκης να ξεκουραστεί ο πρόεδρος ενόψει της τριμερούς συνάντησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ και ο Σι γευμάτιζαν στη βίλα «Κιλίν» (Kylin Villa), όπου πραγματοποιούνται οι διμερείς συνομιλίες τους. Η συνάντηση είχε ξεπεράσει την προγραμματισμένη διάρκειά της, προκαλώντας καθυστέρηση στο υπόλοιπο πρόγραμμα.

Η τριμερής συνάντηση των τριών ηγετών, η οποία έχει προγραμματιστεί στο περιθώριο της συνόδου του APEC, αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Η σύντομη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν και η επιστροφή στο ξενοδοχείο

Η επαφή του Τραμπ με τον Πούτιν είχε προηγηθεί των συνομιλιών του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Radio Free Europe/Radio Liberty, οι δύο πρόεδροι είχαν μια σύντομη, εκτός προγράμματος συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, η οποία δεν έφτασε στο επίπεδο μιας επίσημης διμερούς συνάντησης.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι υπήρχαν προσδοκίες για διμερείς συνομιλίες, ωστόσο η ρωσική πλευρά είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις πλήρους κλίμακας.

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η συνάντηση των τριών ηγετών αποτελεί το βασικό διπλωματικό γεγονός της ημέρας και όχι απλώς μια ευκαιρία για μια ακόμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Ουκρανία, Ιράν και πυρηνικά στο τραπέζι

Η ατζέντα της τριμερούς συνάντησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς Ουάσιγκτον, Μόσχα και Πεκίνο δεν έχουν δώσει απολύτως ταυτόσημες περιγραφές για τους στόχους της.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συζητήσει τον πυρηνικό αφοπλισμό και τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ πριν από τη συνάντησή του με τον Σι ανέφερε ότι ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε και οι δύο να βοηθήσουμε σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα ήθελα να δω να τελειώνει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο έχει περιγράψει τη συνάντηση ως ευκαιρία για ουσιαστικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητηθεί η Ουκρανία, εκτιμώντας ότι είναι δύσκολο να απουσιάζει από μια τέτοια συνάντηση.

Παράλληλα, το Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαταλέγονται στα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τους τρεις ηγέτες.

Οι διαφωνίες που δυσκολεύουν μια συμφωνία

Πίσω από τη συμβολική σημασία της συνάντησης υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών πλευρών.

Η Κίνα δεν έχει εμφανιστεί πρόθυμη να ενταχθεί σε μια διαδικασία πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, καθώς τα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο τελευταίων είναι πολύ μεγαλύτερα από το κινεζικό.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξακολουθούν να έχουν ανοιχτά μέτωπα στο εμπόριο και την τεχνολογία. Οι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και οι κινεζικοί έλεγχοι στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών αποτελούν βασικά σημεία τριβής.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διατηρήσουν την εμπορική εκεχειρία τους, η οποία έχει παραταθεί και προβλέπεται να λήξει στις 10 Ιανουαρίου 2027, εφόσον δεν υπάρξει νέα συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, η προοπτική μιας συνεννόησης μεταξύ των τριών ηγετών προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη και στην Ουκρανία. Το ενδεχόμενο να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του πολέμου και την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που συνοδεύουν τη σύνοδο.

Η συνάντηση ενδέχεται να έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα παρά να οδηγήσει σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Η παρουσία των τριών ηγετών, πάντως, δημιουργεί μια ασυνήθιστη εικόνα συνεννόησης μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων, σε μια περίοδο πολλαπλών πολεμικών συγκρούσεων και έντονου ανταγωνισμού.

Πριν από την τριμερή συνάντηση, ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ είχε αναφέρει ότι οι τρεις χώρες βρίσκονταν σε εντατικές διαβουλεύσεις για το σχέδιο κοινής δήλωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, δεν ήταν σαφές εάν θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο ή εάν κάθε πλευρά θα παρουσιάσει ξεχωριστά τη δική της αποτίμηση των συνομιλιών.

skai.gr