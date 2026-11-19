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Σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με καθιέρωση προθεσμίας 12 μηνών για δικαστική προσφυγή σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης και δυνατότητα ταχύτερης μεταβίβασης της ιδιοκτησίας στο Κράτος, προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο συζητήθηκε την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον εξέτασή του.

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να αντιμετωπιστούν οι πολύχρονες εκκρεμότητες που παρατηρούνται στον καθορισμό και την καταβολή αποζημιώσεων, οι οποίες συχνά καθυστερούν την εγγραφή των απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο όνομα των αρμόδιων αρχών και προκαλούν πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η απουσία συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών στην υφιστάμενη νομοθεσία έχει οδηγήσει σε περιπτώσεις που παραμένουν ανοικτές για χρόνια, προκαλώντας παράλληλα δικαστικές διαφορές.

Προθεσμία 12 μηνών για αμφισβήτηση της αποζημίωσης

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη θέσπιση προθεσμίας 12 μηνών, εντός της οποίας ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης.

Εάν παρέλθει η συγκεκριμένη προθεσμία χωρίς να κινηθεί δικαστική διαδικασία, το ποσό της αποζημίωσης θα θεωρείται συμφωνηθέν.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής ή κατάθεσης της αποζημίωσης στον Γενικό Λογιστή, ανεξαρτήτως του ύψους της, ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης αρνείται να την εισπράξει.

Με τη ρύθμιση αυτή θα μπορεί να προχωρεί η εγγραφή του απαλλοτριωθέντος ακινήτου στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της αρμόδιας απαλλοτριούσας αρχής, χωρίς να παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της μη αποδοχής της αποζημίωσης.

Τι αλλάζει σε φορολογίες και διαχείριση ακινήτων

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης φορολογικές απαλλαγές για ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ του Κράτους και ιδιοκτητών σχετικά με την απόκτηση ακινήτων, προβλέποντας τη μη καταβολή φόρων και τελών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα των απαλλοτριουσών αρχών να διατηρούν στην ιδιοκτησία τους απαλλοτριωθέντα ακίνητα, αντί να προχωρούν σε δημόσιο πλειστηριασμό, εφόσον έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση.

Παράλληλα, τα Κοινοτικά Συμβούλια εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, ενώ διευρύνεται και αποσαφηνίζεται η περιγραφή των σκοπών για τους οποίους επιτρέπονται απαλλοτριώσεις που σχετίζονται με την αρχαιολογία.

Ενημέρωση των ιδιοκτητών με ηλεκτρονικά μέσα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της ενημέρωσης των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, με αξιοποίηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημοσίευση σχετικών πληροφοριών στις ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, περιορίζοντας τις δικαστικές αντιπαραθέσεις, το διοικητικό κόστος και τους τόκους που συσσωρεύονται επί των εκκρεμών αποζημιώσεων.

Παράλληλα, αναμένεται να διευκολυνθεί η αξιοποίηση ακινήτων για την υλοποίηση δημόσιων έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Ιωάννου: Στόχος οι έγκαιρες και δίκαιες αποζημιώσεις

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε ότι η τροποποίηση του νόμου επιδιώκει να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες που προκαλούσαν καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και δικαστικές διαφορές.

Όπως εξήγησε, η εισαγωγή συγκεκριμένων προθεσμιών και η απλοποίηση των διαδικασιών θα συμβάλουν στην ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων και στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων.

«Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου, που θα περιορίζει τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες, θα διευκολύνει την υλοποίηση σημαντικών έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων και, πρωτίστως, θα διασφαλίζει τον σεβασμό στα δικαιώματα των ιδιοκτητών και την έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωσή τους», υπογράμμισε.

Η ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον εξέτασης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Εσωτερικών αποτελεί το τελευταίο στάδιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης που αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να έχουν ακόμη καταστεί νόμος.