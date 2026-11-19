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Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 35 και 24 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και άλλα συναφή αδικήματα.

Της σύλληψης προηγήθηκε καταγγελία από 37χρονο, σύμφωνα με την οποία, στις 17 Νοεμβρίου 2026, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο Ακάκι με κατεύθυνση προς το Τρόοδος, άγνωστο όχημα ανέκοψε την πορεία του.

Από το όχημα εξήλθαν δύο πρόσωπα, αφού του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με τα χέρια τους σε διάφορα σημεία του σώματός του, αποχώρησαν από το σημείο.

Ωστόσο λίγο αργότερα ανέκοψαν εκ νέου την πορεία του 37χρονου και σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε νέα επίθεση εναντίον του, ενώ ο ένας από τους δύο, φέρεται να πρόταξε πιστόλι προς τον ίδιο και να τον απείλησε.

Στη συνέχεια, οι δράστες εγκατέλειψαν την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 37χρονος μετέβη στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και έλαβε εξιτήριο.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.