Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη λεωφόρο Αρχαγγέλου, στο Στρόβολο/Λακατάμεια, έχουν κατασκευασθεί διαβάσεις πεζών.

Αυτό έγινε πριν από καιρό, πλην όμως δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, αν και όλα φαίνονται έτοιμα. Το γιατί δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που όλοι ξέρουν είναι πώς η λεωφόρος είναι πολυσύχναστη, τα αυτοκίνητα πηγαινοέρχονται, αλλά οι πεζοί δεν μπορούν να διασταυρώσουν. Επειδή αυτό συμβαίνει στην Κύπρο, δεν αποκλείεται να απασχολήσει μετά από ένα δυστύχημα.

Κ.ΒΕΝ.