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Περίπου 20 μέλη της φυλής Αουά (Awá), μιας αυτόχθονης κοινότητας που ζει σε συνθήκες οικειοθελούς απομόνωσης στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, εμφανίστηκαν απροσδόκητα σε χωριό της Βραζιλίας, προκαλώντας ανησυχία στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών. Το ενδεχόμενο να αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το δάσος εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Survival International, τα μέλη της φυλής έφτασαν τη Δευτέρα σε χωριό εντός της προστατευόμενης περιοχής αυτοχθόνων Αραριμπόια, στην πολιτεία Μαρανιάο της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Εκεί συναντήθηκαν με κυβερνητικό κλιμάκιο, σε μια επαφή που χαρακτηρίστηκε «ιστορική».

İlk kez oluyor… Brezilya’nın Maranhão eyaletinde dış dünyayla temas kurmayan yaklaşık 20 Awá yerlisi bir hükümet ekibine yaklaşarak yiyecek istedi.



Amazon’da izole yaşayan yerli topluluklar, son yıllarda yasa dışı madencilik, ağaç kesimi, avcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin… pic.twitter.com/nsVyucOE0K November 18, 2026

A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest.



The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. pic.twitter.com/h8UrlQfdoA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

Στην περιοχή ζουν επίσης μέλη της φυλής Γκουαζαζάρα (Guajajara), τα οποία υποδέχθηκαν τους επισκέπτες και τους πρόσφεραν τροφή. «Ζήτησαν γλυκοπατάτες και τις πήραν μαζί τους πίσω στο δάσος», ανέφερε η Survival International, περιγράφοντας τη σύντομη συνάντηση.

Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι του χωριού και δημοσιοποίησε η Survival International δείχνει άνδρες, γυναίκες και παιδιά να στέκονται στην άκρη του δάσους, με τα σώματά τους εν μέρει καλυμμένα από την πυκνή βλάστηση. Τα μέλη της φυλής εμφανίζονται γυμνά, φορώντας περιδέραια, ενώ οι άνδρες κρατούν τόξα και μακριά βέλη.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση της υγείας ορισμένων από αυτούς, κυρίως των παιδιών και των ηλικιωμένων.

A ancestralidade presente! Não há palavras que expressem a riqueza desse momento: 15 indígenas da etnia Awá-Guajá (povo isolado) foram avistados dentro da Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. São muitas as ameaças contra eles. A @funaioficial oficial tenta protegê-los. Força! pic.twitter.com/9W0BtceGZA — André Trigueiro (@andretrig) November 17, 2026

«Η σωματική κατάσταση ορισμένων μελών της ομάδας, ιδιαίτερα των παιδιών και των ηλικιωμένων, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι παρατήρησαν σαφή σημάδια σοβαρής απίσχνανσης», προειδοποίησε η Coapima, οργάνωση που εκπροσωπεί αυτόχθονες κοινότητες στην πολιτεία Μαρανιάο.

Η ίδια οργάνωση επισήμανε ότι η απρογραμμάτιστη επαφή με ανθρώπους εκτός της κοινότητάς τους ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους, καθώς οι απομονωμένοι πληθυσμοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ασθένειες απέναντι στις οποίες διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου ανοσία.



Encontro raro – Um grupo de pelo menos quinze indígenas Awá, que vivem isolados no maranhão, entrou em contato com o povo Guajajara, que convive com outras populações.



O contato foi na manhã da segunda-feira (16), dentro da terra indígena Araribóia, no centro-oeste do Maranhão.… pic.twitter.com/K8LwmE2VgD — g1 (@g1) November 17, 2026

Η Funai, η κρατική υπηρεσία της Βραζιλίας που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις των αυτοχθόνων, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι εξειδικευμένα κλιμάκια παρακολουθούν στενά την κατάσταση και εξετάζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υγεία της ομάδας.



Η αποψίλωση του Αμαζονίου απειλεί την επιβίωσή τους

Οι Αουά ζουν παραδοσιακά από το κυνήγι και τη συλλογή καρπών και άλλων τροφών που προσφέρει το δάσος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο τρόπος ζωής τους απειλείται ολοένα και περισσότερο από την παράνομη υλοτομία, την παρουσία κυνηγών και την επέκταση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες εκτάσεις.

Η εμφάνιση της ομάδας στις 16 Νοεμβρίου έχει σημάνει συναγερμό στις οργανώσεις προστασίας των αυτοχθόνων, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος περιορίζει τις δυνατότητές τους να εξασφαλίσουν τροφή.

Η διευθύντρια της Survival International, Καρολάιν Πιρς, χαρακτήρισε την απόφαση των μελών της φυλής να βγουν από την απομόνωση «ανησυχητική ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η συνεχιζόμενη εισβολή στα δάση των απομονωμένων αυτοχθόνων θέτει σε πραγματικό κίνδυνο ανθρώπους που διαφορετικά θα μπορούσαν να επιβιώσουν αυτάρκεις».

Όπως υπογράμμισε, οι Αουά περιορίζονται πλέον σε «ένα ολοένα μικρότερο νησί τροπικού δάσους στον Αμαζόνιο, περικυκλωμένο από την καταστροφή».



Οι «Φύλακες του Δάσους»

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται οι λεγόμενοι «Φύλακες του Δάσους» (Forest Guardians), μια ομάδα αυτοχθόνων Γκουαζαζάρα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να προστατεύσει τα εδάφη από παράνομες εισβολές. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι «η κλιματική αλλαγή, οι πυρκαγιές, η αποψίλωση των δασών και η καταπάτηση της γης» έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον τρόπο ζωής των Αουά.

Σύμφωνα με τη Survival International, αρκετοί από τους υπερασπιστές του δάσους έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την περιοχή που μοιράζονται με τους Αουά. Η οργάνωση εκτιμά ότι παγκοσμίως έχουν εντοπιστεί περίπου 196 αυτόχθονες λαοί και ομάδες που επιλέγουν να ζουν απομονωμένοι, σε δέκα χώρες. Περισσότεροι από το 90% ζουν στον Αμαζόνιο, κυρίως στη Βραζιλία, ενώ άλλες κοινότητες βρίσκονται στην Ινδονησία και την Ινδία.

protothema.gr