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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη (18/11) στο βόρειο τμήμα του Ριάντ, πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη δεν είχαν αρχικά διευκρινιστεί, ενώ δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης εναντίον σαουδαραβικών στόχων, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

🔴🇮🇷🇸🇦NOW: Initial reports of a very loud sound heard in northeast Riyadh, the Capital of Saudi Arabia.



It’s unclear if it was an explosion at ground level or an interception. pic.twitter.com/UOGx2GXUxu — BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) November 18, 2026

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθι

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Associated Press, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο κρουζ που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η έκρηξη που αναφέρθηκε στην πρωτεύουσα συνδέεται με την αναχαίτιση.

Οι επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικό έδαφος έχουν ενταθεί από τον Ιούλιο, με στόχους αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Η Σαουδική Αραβία ηγείται από τον Μάρτιο του 2015 στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά και άλλων περιοχών από τους Χούθι το 2014.

Η νέα ένταση εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

cnn.gr