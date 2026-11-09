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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής σιδήρου και χάλυβα στην Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

İzmir Aliağa'daki fabrikada çok büyük patlama… Karbondioksit fabrikasında patlama meydana geldiği bildirilirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. pic.twitter.com/c1FfzBawlY November 9, 2026

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για οκτώ εγκλωβισμένους. Πάνω από δέκα έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται με τουλάχιστον δύο εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε γερανογέφυρα από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη. Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli bir patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi. Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. pic.twitter.com/lLYcYRwkf0 November 9, 2026

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu.



Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor.



Duman, İzmir’den de görünüyor. pic.twitter.com/VkcBOCZWaH — Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026

protothema.gr