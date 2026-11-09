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Την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 ανακοίνωσε επίσημα ο πρόεδρος του κόμματος Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, Ανδρέας Χριστοφή, θέτοντας ως κεντρικό στόχο τη διεκδίκηση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας για τον λαό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η υποψηφιότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, στη διαχείριση του δημόσιου πλούτου και στον καθορισμό της οικονομικής πορείας της χώρας.

Όπως επισημαίνεται, οι πολίτες δεν πρέπει να περιορίζονται στον ρόλο του ψηφοφόρου κάθε πέντε χρόνια, αλλά να έχουν ουσιαστικό λόγο στη διακυβέρνηση.

Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της υποψηφιότητας βρίσκονται η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, οι μισθοί και οι συντάξεις, με το κόμμα να υποστηρίζει την ανάγκη για προσιτή ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε νοικοκυριό και για εισοδήματα που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους συνταξιούχους, με την ανακοίνωση να τονίζει την ανάγκη να μην αναγκάζονται να επιλέγουν ανάμεσα στην αγορά τροφίμων, φαρμάκων και την πληρωμή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, το κόμμα θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, καθώς και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής, μέσω της ενίσχυσης της λογοδοσίας, της διαφάνειας και του ελέγχου των κρατικών θεσμών.

Ο Ανδρέας Χριστοφή υποστηρίζει επίσης την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις, αντί της συγκέντρωσης της εξουσίας στα χέρια μιας περιορισμένης πολιτικής και οικονομικής ομάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος δεν είναι απλώς η αλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά η διαμόρφωση μιας διαφορετικής πορείας για την Κύπρο, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική κυριαρχία και την ευημερία των πολιτών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη θέση ότι «Δημοκρατία είναι οι πολλοί όχι απλά να εκλέγουν, αλλά και να κυβερνούν».