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Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, αλλά μέσα από τη ρευστότητά του λειτουργεί ως δεδομένο σταθερότητας για… κάποιους. Το κλίμα στον ΔΗΣΥ «κλειδώνει» ουσιαστικά το ΔΗΚΟ στον Νίκο Χριστοδουλίδη, στον οποίο βλέπουν μια πιο σταθερή επιλογή.

Όχι βέβαια ότι έπαψε να υπάρχει η καχυποψία από ορισμένους στη σχέση τους με το Προεδρικό και όχι πως κάποιοι άλλοι δεν θα ήθελαν να είχαν και άλλη επιλογή ενώπιόν τους, αλλά η ιστορία εξελίχθηκε με τρόπο που πλέον έχει οδηγήσει τα πράγματα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στο ΔΗΚΟ πλέον βλέπουν τις εξελίξεις από κάποια απόσταση και περιμένουν ουσιαστικά το σκηνικό να ξεκαθαρίσει, για να αρχίσουν τις δικές τους διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. Αυτό που περιμένουν βασικά είναι να ανακοινώσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης και επίσημα την πρόθεσή του να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν και αυτό θεωρείται δεδομένο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και επίσημα τις προθέσεις του, ούτως ώστε να υπάρχει το δεδομένο για τη λήψη απόφασης.

Προς το παρόν, το κλίμα έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Και ο κύριος λόγος δεν είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός, αλλά η κατάσταση που επικρατεί στο συναγερμικό στρατόπεδο, από τη μια, και, από την άλλη, η απόσταση που υπάρχει πλέον με το ΑΚΕΛ.

Το τελευταίο διάστημα στο ΔΗΚΟ πραγματοποιούνται επαφές με δημάρχους και τοπικούς παράγοντες στο πλαίσιο του διαλόγου με τη βάση του κόμματος. Κομματικές πηγές σημειώνουν πως αυτό που εισπράττει ως αντίδραση η ηγεσία του κόμματος από στελέχη και μέλη είναι ότι η συνέχιση της συνεργασίας με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποτελεί την πιο σταθερή παράμετρο και την πιο σίγουρη επιλογή για το κόμμα, όπως έχουν εξελιχθεί σήμερα τα πράγματα στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Πρώτον, διότι το κλίμα εσωστρέφειας που επικρατεί στη συναγερμική παράταξη δεν εμπνέει σιγουριά και εκπέμπει μια εικόνα που δεν ευνοεί την πολιτική συνεργασία με προοπτική νίκης.

Δεύτερον, διότι φαίνεται ότι ούτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου ούτε ο Γιώργος Παμπορίδης αποτελούν υποψηφιότητες για τις οποίες καταγράφεται δυναμική συνεργασίας από μέρους του δηκοϊκού κόσμου.

Η ιδέα, βέβαια, μιας κεντροδεξιάς συνεργασίας δεν έπαψε να υφίσταται ανάμεσα σε κύκλους του ΔΗΚΟ. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ανατροπή των δεδομένων έχει απομακρύνει αυτό το σενάριο. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως έχει διαμηνυθεί παρασκηνιακά προς την Πινδάρου το μήνυμα ότι η όποια σκέψη συνεργασίας είναι δύσκολο ακόμα και να συζητηθεί.

Από την άλλη, διαπιστώνεται ότι το χάσμα με το ΑΚΕΛ είναι πλέον μεγάλο σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα πολιτικής, από το Κυπριακό και την οικονομία μέχρι την εξωτερική πολιτική.

Θα γίνουν επαφές

Οι διεργασίες στο Δημοκρατικό Κόμμα για τις προεδρικές εκλογές αναμένεται να ξεκινήσουν με τον νέο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν και οι επαφές με άλλα κόμματα και υποψηφίους, αφού το μήνυμα που βγαίνει από τα ψηλά δώματα της δηκοϊκής πολυκατοικίας είναι ότι το ΔΗΚΟ είναι ανοικτό σε συζήτηση με όλους.

Το ΑΚΕΛ αναδεικνύει την κατοχή

Ξενάγηση και περιδιάβαση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία διοργάνωσε χθες το ΑΚΕΛ για τις διεθνείς αντιπροσωπείες που βρίσκονται στην Κύπρο με την ευκαιρία του Διεθνούς Συμποσίου για την Αριστερά και τον Σύγχρονο Κόσμο, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια του ΚΚΚ – ΑΚΕΛ.

Στόχος της επίσκεψης ήταν οι ξένες αντιπροσωπείες να αντικρίσουν από κοντά την πραγματικότητα της τουρκικής κατοχής και της συνεχιζόμενης διαίρεσης της Κύπρου, τις συνέπειες της οποίας αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η μοιρασμένη πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, το ΑΚΕΛ αξιοποιεί κάθε ευκαιρία, κάθε διεθνή επαφή και κάθε διεθνή διοργάνωση για να αναδεικνύει το Κυπριακό και να ενισχύει τη διεθνή αλληλεγγύη στον αγώνα του κυπριακού λαού για απαλλαγή από την τουρκική κατοχή και επανένωση. Η διεθνοποίηση του Κυπριακού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της διεθνούς δράσης του κόμματος, το οποίο αξιοποιεί το ευρύ δίκτυο σχέσεων και συνεργασιών του με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις από ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το ΑΚΕΛ επιδιώκει να διατηρεί το Κυπριακό στη διεθνή πολιτική ατζέντα και να ενισχύει τη διεθνή στήριξη στις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επίλυση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.