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Μελέτη και σχεδιασμό για επέκταση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, κονδύλι €1,5 εκατ. για την προσέλκυση φοιτητών στη Νοσηλευτική και νέες πιστώσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση του καρκίνου και τη στήριξη ασθενών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2027.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις υπερχρήσεων στο ΓεΣΥ και ζητήματα που χρειάζονται επαναξιολόγηση, ενώ η αγορά αεροσκάφους για τις αεροδιακομιδές ασθενών στο εξωτερικό βρίσκεται ακόμα υπό μελέτη.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός ανέλυσε τις προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις βουλευτών για τη λειτουργία του Συστήματος Υγείας.

Για το ΓεΣΥ, ο κ. Χαραλαμπίδης αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν επαναξιολόγησης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αμφισβητεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Υπάρχει, όμως, σημαντικό περιθώριο βελτιώσεων, διότι υπάρχουν περιπτώσεις υπερχρήσεων κατά πρώτον λόγο, και εξοικονόμησης πόρων, κατά δεύτερον λόγο, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των δομών», ανέφερε.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η αξιοποίηση των εξοικονομήσεων για τη βελτίωση της φροντίδας και τη διεύρυνση της κάλυψης, κάνοντας ειδική αναφορά στις φυσιοθεραπείες και στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ζητήσει την ετοιμασία συγκεκριμένου σχεδιασμού, χωρίς, ωστόσο, να ανακοινώσει αλλαγές ή χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

€1,5 εκατ. για νέους νοσηλευτές

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται νέο σχέδιο χορηγιών ύψους €1,5 εκατ., με στόχο την προσέλκυση φοιτητών σε προγράμματα Νοσηλευτικής και την ενίσχυση της μελλοντικής στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, ποσό €664.200 προορίζεται για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση νοσηλευτών, διασωστών και ιατρικού προσωπικού.

Αναφερόμενος στις προωθούμενες νομοθετικές αλλαγές για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, ο υπουργός διευκρίνισε ότι στόχος είναι η προσωρινή κάλυψη αναγκών και όχι η μόνιμη εξάρτηση από προσωπικό του εξωτερικού, μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους νέοι νοσηλευτές στην Κύπρο.

Στο τραπέζι αγορά αεροσκάφους

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αγοράς αεροσκάφους από την Πολιτεία ή τον ΟΑΥ για τη μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό, με την απόφαση να εξαρτάται από την αξιολόγηση των αναγκών και του κόστους.

Πού κατευθύνονται τα κονδύλια

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1,492 δισ., αυξημένος κατά €47,5 εκατ. ή 3,3% σε σύγκριση με το 2026.

Από την αύξηση, τα €38 εκατ., δηλαδή περίπου το 80%, κατευθύνονται στη γενική κυβερνητική συνεισφορά στο ΓεΣΥ, η οποία αυξάνεται από €870 εκατ. σε €908 εκατ.

Για πληθυσμιακά ανιχνευτικά προγράμματα προβλέπονται €2,72 εκατ., για αύξηση στο Σχέδιο Υπογονιμότητας €7 εκατ. και για ακουστικά βαρηκοΐας €750.000.

Παράλληλα, €1,13 εκατ. προορίζονται για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου και €150.000 για την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης.

Για αποστολές ασθενών και συνοδών στο εξωτερικό προβλέπονται €10 εκατ., ενώ €3,63 εκατ. αφορούν τη διασυνοριακή περίθαλψη.

Τέλος, στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται αναπτυξιακά έργα στα δημόσια νοσηλευτήρια συνολικού ύψους €215,6 εκατ., με προβλεπόμενη δαπάνη €54,7 εκατ. για το 2027.