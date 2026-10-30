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Το παιχνίδι των αριθμών για την έλλειψη νοσηλευτών συνεχίζεται στη Βουλή, με το υπουργείο Υγείας να καταθέτει χθες αναλυτικά δεδομένα βάσει επικαιροποιημένης μελέτης, η οποία καταγράφει έλλειμμα τουλάχιστον 586 νοσηλευτών, να τονίζει ότι οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τις ανάγκες νέων δομών και υπηρεσιών που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία και τους φορείς των νοσηλευτών να αμφισβητούν τα στοιχεία.

Μάλιστα, το υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρθηκε χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, προχώρησε και σε διερεύνηση των περιπτώσεων προσοντούχων νοσηλευτών που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, αμφισβητώντας τον αριθμό των 1.450 νοσηλευτών εκτός επαγγέλματος που επικαλούνται οι επαγγελματικοί φορείς.

Από την επεξεργασία των μητρώων, όπως αναφέρθηκε, εντοπίστηκαν 250 νοσηλευτές που πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και χρονικά κριτήρια, ενώ η δειγματοληπτική διερεύνηση που ακολούθησε έδειξε ότι αρκετοί από αυτούς εργάζονται ήδη χωρίς να έχουν ανανεώσει την άδειά τους.

Την ίδια ώρα, από πλευράς κομμάτων δεν φαίνεται να διαμορφώνεται, προς το παρόν, συμφωνία για τη νομοθετική διευθέτηση του προβλήματος, με βουλευτές του ΔΗΣΥ να θέτουν ζήτημα συλλογικών συμβάσεων και υψηλότερων μισθών, προκειμένου να προσελκυστούν Κύπριοι νοσηλευτές (και να αποφευχθεί η εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες) και το ΑΚΕΛ να λέει ρητά «όχι» στις τροποποιήσεις του υπουργείου Υγείας χωρίς διασφαλίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις.

«Δεν είναι στην αρμοδιότητα μας να υποχρεώσουμε τα νοσηλευτήρια να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις», η απάντηση του υπουργείου Υγείας αλλά και της ΟΕΒ, η οποία ανέφερε, παράλληλα, ότι κάποια ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, το σκηνικό μπορεί να χαρακτηριστεί μάλλον θολό, με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου να υποδεικνύει σε όλους ότι απαιτεί «αυστηρές προϋποθέσεις και σαφή όρια, αλλά πρέπει να βρεθούν λύσεις, γιατί τα κενά που δημιουργεί στο σύστημα υγείας η έλλειψη νοσηλευτών, που είναι υπαρκτή, έχουν ήδη επιπτώσεις στους ασθενείς και τη σωστή εξυπηρέτηση τους».

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας προς τη Βουλή, 6.428 νοσηλευτές και μαίες διαθέτουν ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Από την επεξεργασία των μητρώων εντοπίστηκαν 250 νοσηλευτές ηλικίας μέχρι 65 ετών, των οποίων η άδεια δεν έχει ανανεωθεί για διάστημα μικρότερο των πέντε ετών. Από αυτούς, 41 έχουν άδεια που έληξε πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, 135 πριν από ένα έως τρία χρόνια και 74 πριν από τρία έως πέντε χρόνια.

Το Υπουργείο προχώρησε και σε δειγματοληπτική διερεύνηση, η οποία έδειξε ότι το 55% των ερωτηθέντων εργάζεται ήδη στη νοσηλευτική, παρά τη μη ανανέωση της άδειάς του. Ποσοστό 25% δεν εργάζεται, ενώ 20% απασχολείται εκτός νοσηλευτικής. Από την τελευταία κατηγορία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 14% του συνολικού δείγματος δήλωσε ενδιαφέρον επιστροφής στο επάγγελμα, υπό προϋποθέσεις που αφορούν τις απολαβές, το ωράριο και την επανεκπαίδευση.

Εντοπίστηκαν, επίσης, 467 νοσηλευτές με άδειες που έχουν λήξει πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, περίπου οι μισοί εκ των οποίων πριν από εννέα και πλέον χρόνια. Η επανεκπαίδευσή τους υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε οκτώ μήνες, χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής, γεγονός που το Υπουργείο αναγνωρίζει ως αντικίνητρο επιστροφής. Οι οργανωμένοι νοσηλευτές διατύπωσαν ενστάσεις και επί αυτών των τοποθετήσεων.

Η επικαιροποιημένη μελέτη αναθεωρεί το εκτιμώμενο έλλειμμα για το 2025 από 369 σε 586 νοσηλευτές, μετά την προσθήκη δεδομένων για τον ΟΚΥπΥ και τα κέντρα αποκατάστασης. Για το 2030 προβλέπεται έλλειμμα 411 νοσηλευτών, ενώ για το 2035 εκτιμάται πλεόνασμα 445, εφόσον επαληθευτούν οι παραδοχές του μοντέλου. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι προβλέψεις αποτελούν ελάχιστες ανάγκες, καθώς δεν περιλαμβάνουν την ανακουφιστική φροντίδα, την κοινοτική νοσηλευτική και μαιευτική και τον νέο Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων, που θα χρειαστεί επιπλέον 103 νοσηλευτές.

Παράλληλα, από το 2020 έχουν εκδοθεί άδειες ίδρυσης για 21 ιδιωτικά νοσηλευτήρια, συνολικής δυναμικότητας 526 κλινών, ενώ εκκρεμούν 31 αιτήσεις που αφορούν άλλες 1.119 κλίνες.

«Δώρο άδωρο», λένε ΠΑΣΙΝ και ΟΕΒ

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριος Καραϊσκάκης, χαρακτήρισε «δώρο άδωρο» το προτεινόμενο όριο του 10%, (σ.σ. η μια τροποποίηση προβλέπει ότι οι νοσηλευτές από τρίτες χώρες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του συνόλου των νοσηλευτών που εργάζονται σε μια δομή), εκτιμώντας ότι θα επιτρέψει μόλις 100 έως 150 προσλήψεις. Ζήτησε, επίσης, μεγαλύτερη διάρκεια αδειών εργασίας και χαμηλότερο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Η ΟΕΒ υποστήριξε ότι οι ελλείψεις περιορίζουν τη λειτουργία των ιδιωτικών και ότι, βάσει μελέτης, οι μέσες απολαβές των νοσηλευτών στον ιδιωτικό τομέα φθάνουν τις €3.000 τον μήνα και ότι το 10% δεν επαρκεί.

Ο ΔΗΣΥ θέλει συλλογικές συμβάσεις και το ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει το «όχι» του

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν ώστε να επιστρέψουν στο επάγγελμα οι νοσηλευτές που βρίσκονται εκτός αυτού, ενώ τάχθηκε υπέρ της προώθησης συλλογικών συμβάσεων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, υποστήριξε ότι οι εργοδότες πρέπει να προσφέρουν υψηλότερους μισθούς για να προσελκύσουν Κύπριους νοσηλευτές, επικρίνοντας, παράλληλα, τα αιτήματα για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες σε ποσοστά 30% και 50%.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις χωρίς διασφαλίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, θέτοντας, παράλληλα, ζήτημα διαφορετικών απαιτήσεων ελληνομάθειας για νοσηλευτές και γιατρούς.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ζήτησε διευκρινίσεις για τον έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

ΟΣΑΚ: Βρείτε λύσεις, την πληρώνουν οι ασθενείς

Μετά τις τοποθετήσεις των κομμάτων και έπειτα από σχετική αναφορά της βουλευτή του ΑΚΕΛ, Μαρίνας Νικολάου, ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριος Κουλούμας, ξεκαθάρισε τη θέση των οργανωμένων ασθενών: «Η ΟΣΑΚ, θέλει και όρια και προϋποθέσεις. Απαιτεί καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας από τους ξένους νοσηλευτές, όρια στην αδειοδότηση και ποσόστωση. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την πραγματικότητα. Η έλλειψη νοσηλευτών είναι υπαρκτή. Μόνο στο νοσοκομείο Λευκωσίας υπάρχουν περίπου 100 κλίνες ανενεργές και το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν ψηφιστεί νομοθεσίες, ιδιαίτερα σημαντικές για τη φροντίδα των ασθενών, όπως ο νόμοι για την αποκατάσταση, την ανακουφιστική φροντίδα, την κατ’ οίκον νοσηλεία και δεν μπορούν να εφαρμοστούν προς όφελος των ασθενών εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτών. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθεί το πρόβλημα γιατί υπάρχουν ήδη επιπτώσεις στους ασθενείς και την εξυπηρέτηση τους».