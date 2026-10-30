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ΕΙΝΑΙ σαφές πως στην εποχή μας, αλλάζουν όλα, αλλάζει και η μορφή του εγκλήματος. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι εναρμονίζονται- φευ- οι εγκληματίες με τα νέα δεδομένα της περιόδου που διανύουμε.

Οι εγκληματίες αξιοποιούν στο έπακρο τη νέα τεχνολογία, πρωτίστως τη διαδικτυακή διάσταση. Σύμφωνα με ειδική έκθεση της Αστυνομίας, που είδε το φως της δημοσιότητας και εκτενώς παρουσιάσθηκε από τον «Φιλελεύθερο», είναι πρόδηλο ότι η μορφή που προσλαμβάνει το έγκλημα είναι με υβριδικά, πολυεγκληματικά και τεχνολογικά υποβοηθούμενα μοντέλα.

ΤΟΥΤΟ επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των διαδικτυακών εγκλημάτων, όπως απάτες και σεξουαλικά αδικήματα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση αναδεικνύουν και το πρόβλημα. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της Αστυνομίας που ετοιμάστηκε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 παρατηρείται αύξηση των σοβαρών υποθέσεων και μείωση της εξιχνίασης γεγονός που δείχνει μετατόπιση προς πιο σύνθετο, τεχνολογικά υποβοηθούμενο και διασυνδεδεμένο σοβαρό έγκλημα. Τα στοιχεία, που παρουσιάζονται, είναι ξεκάθαρα. Η συνολική εικόνα του σοβαρού εγκλήματος έως τον Ιούνιο 2026 παρουσιάζει αύξηση των καταχωρημένων υποθέσεων από 454 το 2025 σε 580 το 2026, δηλαδή +126 υποθέσεις / +27,8%. Παράλληλα, οι εξιχνιασμένες υποθέσεις αυξήθηκαν αριθμητικά από 387 σε 455, όμως το συνολικό ποσοστό εξιχνίασης μειώθηκε από 85,2% σε 78,4%, δηλαδή -6,%.

ΤΑ νέα δεδομένα αλλάζουν, εξ ανάγκης, τον τρόπο προσέγγιση της Αστυνομίας στο πεδίο της εξυγίανσης. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, η στρατηγική προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι μόνο η αύξηση των εξιχνιάσεων, αλλά η μετάβαση σε intelligence-led policing (πρόληψη εγκλήματος μέσω πληροφοριών), με έμφαση σε ανάλυση τάσεων, εγκληματικά δίκτυα, ψηφιακά ίχνη, οικονομικές ροές, διεθνή συνεργασία και πρόληψη.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο πως οι νέες μορφές σοβαρού εγκλήματος δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για τις διωκτικές αρχές. Δεν είναι εύκολο πλέον το έργο της Αστυνομίας και τούτο δεν αφορά μόνο την Κύπρο. Δεν είναι ίδιον της κυπριακής κοινωνίας, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ βαθμός δυσκολίας επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην έκθεση, η οποία παρατηρεί ότι υπάρχει, όπως ήδη προαναφέραμε, μείωση της εξιχνίασης. Τούτο σημαίνει ότι επιβάλλεται αλλαγή προσέγγισης σε σχέση με τους τρόπους εξιχνίασης.

ΣΥΝΗΘΩΣ αναφέρεται πως πρέπει οι διωκτικές αρχές να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τα εγκληματικά στοιχεία. Τούτο σημαίνει πως θα πρέπει να αναβαθμιστούν τεχνολογικά. Και να ενισχύσουν τις δυνατότητες τους στο πεδίο. Και τούτο είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει πολυτέλεια αντιμετωπίσεις εγκληματικών δράσεων με παλιά εργαλεία.