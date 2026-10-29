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Τον Φεβρουάριο του 2027 αναμένεται να αρχίσει η ακρόαση της σοκαριστικής υπόθεσης που αφορά 44χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της 58χρονης πεθεράς του. Η υπόθεση εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού και αφορά επτά κατηγορίες, τις οποίες ο 44χρονος δεν παραδέχεται.

Κατά τη σημερινή διαδικασία (29/10), σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κατηγορούμενος δεν παραδέχθηκε τις στις επτά κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν απόπειρα βιασμού, δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, διαφθορά γυναίκας με ψυχική και νοητική αναπηρία, σεξουαλική παρενόχληση, άσεμνη επίθεση και άσκηση ψυχολογικής βίας στην οικογένεια. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση τον Φεβρουάριο του 2027 ενώ ο ίδιος παραμένει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία της 58χρονης στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, η ίδια περιέγραψε σειρά περιστατικών που, όπως ισχυρίζεται, σημειώθηκαν σε βάρος της. Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου 2026 και οδήγησε στη σύλληψη του 44χρονου γαμπρού της. Όπως προκύπτει από την καταγγελία, ο 44χρονος μετέβη στην οικία όπου διαμένει η πεθερά του και προέβη σε πράξεις που διερευνήθηκαν από τις Αρχές ως απόπειρα βιασμού.

Η παραπονούμενη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο. Όπως υποστήριξε, το τελευταίο διάστημα ο 44χρονος της ζητούσε να έχουν σεξουαλική επαφή, με την ίδια να αρνείται, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, φέρεται να προέβαινε και σε άλλες σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της.

Σημαντικό τεκμήριο το οποίο βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών αποτελεί υλικό, το οποίο φέρεται να καταγράφηκε από τρίτο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του καταγγελλόμενου περιστατικού. Το τεκμήριο αναμένεται να παρουσιαστεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.