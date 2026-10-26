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Όλα ξεκίνησαν από τα χρέη και οφειλές του Μητροπολίτη Ταμασσού προς την μονή Αββακούμ, υπέβαλε ο δικηγόρος υπεράσπισης του μοναχού Νεκταρίου, Κωστής Ευσταθίου, κατά τη σημερινή δικάσιμο στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Ο κ. Ευσταθίου, ο οποίος συνέχισε την αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορίας, πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Ταμασσού, Πατρός Διονυσίου Κοπτίδη, ρώτησε τον μάρτυρα αν γνωρίζει για δάνειο που είχε συνάψει η Μονή Αββακούμ προς τον Μητροπολίτη Ταμασσού, σημειώνοντας ότι, «όλα ξεκίνησαν από τις χρηματικές διαφορές, χρέη και οφειλές, του Μητροπολίτη Ταμασσού προς την μονή Αββακούμ».

Δείχνοντας στον μάρτυρα συμφωνητικό έγγραφο, όπως είπε, το οποίο κατέθεσε ως τεκμήριο προς αναγνώριση, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, σύμφωνα με αυτό το τεκμήριο, στις 15 Νοέμβριου 2021 ο Μητροπολίτης Ταμασσού εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως, δανείστηκε €155.000 από το ιερό ησυχαστήριο Αββακούμ, και ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο δανείστηκε άλλες €50.000 σε μετρητά και ακόμη €5.000 από την Μονή Οσίου Αββακούμ. Ανέφερε ακόμη ότι, «κατά παράβαση της συμφωνίας» ο Μητροπολίτης «δεν εξόφλησε πάρα μόνο €40.000».

Υποστήριξε ακόμη ότι, όταν το ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής Αββακούμ αποφάσισε να καταγγείλει τον Μητροπολίτη στην Ιερά Σύνοδο για την παράβαση της συμφωνίας, «εφευρέθηκε το σκάνδαλο Αββακούμ, για να αποφύγει τις ταμειακές του υποχρεώσεις». «Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης», είπε ο κ. Ευσταθίου.

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε ακόμη στον μάρτυρα ότι, «ελέω Βαρνάβα, αυτός που παρακολουθούσε τους μοναχούς, δημιουργήθηκε το σκάνδαλο». Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αυτό αποτελεί αυθαίρετο συμπέρασμα γιατί, όπως είπε, τα οπτικοακουστικά μέσα έχουν εξεταστεί και τα πάντα αποκαλύπτονται εκεί. Είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε για το έγγραφο.

Ο κ. Ευσταθίου, υπέβαλε ακόμη στον μάρτυρα ότι, μετά που η διαχείριση της μονής πέρασε στην Μητρόπολη, ποσά €48.000 και €7.000 μεταφέρθηκαν από τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς της μονής στην Μητρόπολη. Υπέβαλε επίσης, ότι, «ότι ελέω σκανδάλου όχι μόνο η Μητρόπολη δεν εξόφλησε τις €170.000 αλλά πήρε ακόμη €55.000». Ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζει, και ότι το απορρίπτει.

Ταξίδι Μητροπολίτη Ταμασσού στην Ελλάδα το 2021

Ο κ. Ευσταθίου ρώτησε τον μάρτυρα αν γνώριζε ότι είναι το ησυχαστήριο Οσίου Αββακούμ που είχε πληρώσει για το ταξίδι του Μητροπολίτη Ταμασσού Ησαΐα στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2021 για την παράδοση των χρημάτων που είχαν μαζευτεί από έρανο σε εκκλησίες της Μητρόπολης για τους πυρόπληκτους της περιοχής Εύβοιας. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν το γνώριζε.

Σχετικά με τον έρανο για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, ερωτηθείς, ο μάρτυρας είπε ότι ο κατηγορούμενος 1 (μοναχός Νεκτάριος), στην ανακοίνωση για τον έρανο, έβαλε το προσωπικό του κινητό για πληρωμές, σημειώνοντας ότι ήταν «μονομερείς ενέργειες» του ιερωμένου κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη.

Ο μάρτυρας, απαντώντας, σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν θυμάται ποιοι πήγαν με τον Μητροπολίτη στην Αθήνα.

Σε ερώτηση αν γνωρίζει ότι τα τιμολόγια του ταξιδιού που κόστισαν €10.000, τα πλήρωσε το ιερό ησυχαστήριο οσίου Αββακούμ, ο μάρτυρας είπε ότι δεν το άκουσε αλλά ότι αυτό δεν συνηγορεί ότι δικαιολογεί να γίνονται εμβάσματα στον προσωπικό λογαριασμό του κατηγορουμένου.

Του υπέβαλε ο κ. Ευσταθίου ότι ο λόγος είναι ότι, κατά τον χρόνο που έγιναν τα εμβάσματα, δεν γίνονταν ηλεκτρονικές πληρωμές σε ιερά ησυχαστήρια, αλλά μόνο μεταξύ φυσικών προσώπων.

Ο κ. Ευσταθίου έδειξε στον μάρτυρα έγγραφο σχετικά με συνομιλία από το κινητό του κατηγορουμένου 1 τον Αύγουστο 2021 με τον Μητροπολίτη Ησαΐα, στο οποίο έφερε ένσταση η Κατηγορούσα Αρχή γιατί αφορά επικοινωνία με τρίτο άτομο. Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι έθεσε στον μάρτυρα αποκάλυψη συνομιλίας που είχε ο κατηγορούμενος με τρίτο πρόσωπο, το οποίο σκοπεύει να καλέσει να απαντήσει. Μετά από μια μικρή διακοπή για να δει το ζήτημα, το Δικαστήριο, επέτρεψε την κατάθεση του εγγράφου ως τεκμηρίου για αναγνώριση.

Η συνομιλία δεν διαβάστηκε στο δικαστήριο όμως, καθώς η Κατηγορούσα Αρχή, είπε ότι είναι ένα να κατατεθούν και άλλο να διαβαστούν και να καταγραφούν στα πρακτικά και από τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

Ο κ. Ευσταθίου συνέχισε την αντεξέταση με ερωτήσεις προς τον μάρτυρα με βάση το περιεχόμενο της συνομιλίας, χωρίς αυτή να διαβαστεί στο δικαστήριο.

Υπέβαλε ότι είναι με οδηγίες του Μητροπολίτη Ταμασσού που τα χρήματα τα οποία είχαν μαζευτεί στο ησυχαστήριο οσίου Αββακούμ είχαν περιοριστεί μέχρι τις 17/8/2021. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν το γνωρίζει.

Μάλιστα, συνέχισε, ο κ. Ευσταθίου, μετά την επιστροφή του Μητροπολίτη, ζητήθηκε όπως ο κατηγορούμενος 1 κάνει νέα ανακοίνωση για ζήτημα εράνου.

Υπέβαλε στον μάρτυρα ότι οι δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα της μονής για έρανο πυρόπληκτων είχαν γίνει σε απόλυτη συνεργασία με τον Μητροπολίτη Ησαΐα, και μάλιστα, σημείωσε, το τελευταίο τεκμήριο προς αναγνώριση, αποτελεί ανακοίνωση του κατηγορουμένου 1 «καθ’ υπόδειξη του Μητροπολίτη Ταμασσού όπως φαίνεται στην επικοινωνία».

Είπε ότι αυτά έγιναν στις 28 Αυγούστου (2021), όταν επέστρεψαν από την Ελλάδα όπου είχαν καταλύσει η αντιπροσωπεία και μάλιστα, πρόσθεσε, ο Μητροπολίτης σε μια σουίτα σε ξενοδοχείο με θέα την Ακρόπολη και χρέωση €1080, δείχνοντας τιμολόγια στον μάρτυρα τα οποία καταχωρίστηκαν επίσης ως τεκμήριο. Όλα τα έξοδα αυτά τα οποία έγιναν τα πλήρωσε το ιερό ησυχαστήριο Οσίου Αββακούμ από εισφορές πιστών και χρήματα τα οποία το ίδιο το ησυχαστήριο πρόσθεσε, υπέβαλε ο κ. Ευσταθίου με τον μάρτυρα να απαντά πως δεν το γνωρίζει, και ότι αυτά είναι «αυθαίρετα συμπεράσματα».

Ανάρτηση για παράπονα κατά μονής Αββακούμ

Ερωτηθείς από τον κ. Ευσταθίου για την ανάρτησή του καλώντας όσους έχουν παράπονα από την Μονή Αββακούμ να αποταθούν στην πρωτοσυγκελία, ο μάρτυρας είπε ότι το έκανε με οδηγίες του Μητροπολίτη.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι, επί των ημερών του δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, αλλά λόγω του «μεγάλου σκανδάλου» ήταν υπόχρεοι να το πράξουν.

Ο κ. Ευσταθίου του υπέβαλε ότι αυτό επεδίωξε και έκανε «για να λοιδορήσεις και να γελιοποιήσεις τον πελάτη μου και τους άλλους μοναχούς». Ο μάρτυρας είπε ότι έλαβαν πολλές καταγγελίες μετά την ανάρτηση, και ότι ζήτησαν πληροφορίες από το κοινό γιατί δεν ήξεραν την έκταση. Είπε ότι δεν είχε σκοπό να λοιδορήσει τους πελάτες του, και ότι «οι πράξεις τους είναι αυτές που τους λοιδορήσαν».

«Σου υποβάλλω ότι πέτυχες τον σκοπό σου με το να δημιουργήσεις εκ του μη όντως σκάνδαλο κατά των μοναχών», είπε ο κ. Ευσταθίου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο μάρτυρας είπε ότι παρέδωσε στην αστυνομία τις καταγγελίες που έλαβαν μετά την ανάρτηση, «μάλλον» στις 15/3 (2024).

Σχετικά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) που έλαβαν με καταγγελίες, ο μάρτυρας είπε ότι τα έλαβε από τις 5-15/3/2024 και ότι τα παρέδωσε στην αστυνομία την ημέρα που τα εκτύπωσε.

Πρακτικά επισκοπικού δικαστηρίου

Ερωτηθείς ο μάρτυρας αν ετοίμασε οποιονδήποτε πρακτικό σχετικά με την «δίκη» των μοναχών της μονής στις 5/3/2024, απάντησε θετικά, και αναγνώρισε την υπογραφή του Μητροπολίτη στα σχετικά πρακτικά. Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι αυτό το έγγραφο ετοιμάστηκε στις 16/3 και τον ρώτησε αν υπάρχει λόγος που ετοιμάστηκαν 13 μέρες μετά τη διαδικασία. Ο μάρτυρας είπε ότι αφορά εσωτερική υπόθεση της Εκκλησίας και ότι υπάρχει και το ανέλεγκτο στις εσωτερικές πράξεις της Εκκλησίας. Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι τα πρακτικά έγιναν και αφού ο πρωτοσύγκελος έδωσε κατάθεση στην αστυνομία, στις 16/3.

Σε άλλη ερώτηση, ο μάρτυρας είπε ότι ο ίδιος γράφει τα πρακτικά και τα διορθώνει ο Μητροπολίτης. Σχετικά με τα πρακτικά του επισκοπικού δικαστηρίου, ερωτηθείς, ο μάρτυρας είπε ότι του το έγραψε με στυλό ο Μητροπολίτης ότι πρόκειται για πρακτικά επισκοπικού δικαστηρίου. Ερωτηθείς από τον κ. Ευσταθίου αν έφερε ένσταση ότι πρόκειται περί πειθαρχικού συμβουλίου και όχι δικαστηρίου, ο μάρτυρας είπε όχι.

Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας

Ο κ. Ευσταθίου ρώτησε τον μάρτυρα αν γνωρίζει τον αρχιμανδρίτη Βαρνάβα, με τον μάρτυρα να απαντά θετικά. Ρώτησε τον μάρτυρα αν ήταν φιλοξενούμενος της μονής Αββακούμ για ένα χρόνο, με τον πάτερ να λέει ότι δεν συμφωνεί. Σε ερώτηση του κ. Ευσταθίου αν ο Βαρνάβας ήταν μονάχος στην μονή, είπε ναι. Σε ερώτηση αν είναι αυτός που έδωσε πληροφορίες στον Μητροπολίτη, ο μάρτυρας είπε ότι ήταν το άτομο που είχε πρόσβαση στις κάμερες από το κινητό του. Ερωτηθείς αν ο Βαρνάβας έδωσε τα στοιχεία από τις κάμερες στον Μητροπολίτη, απάντησε θετικά, αλλά ότι δεν θυμάται πότε. Είπε ότι άκουσε στις 4/3 (2024) από τον Μητροπολίτη για την ύπαρξη των βίντεο και το περιεχόμενο τους. Είπε ότι τα είδε κατόπιν, λίγο πριν το επισκοπικό δικαστήριο στις 5/3 το πρωί.

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι ο πατήρ Βαρνάβας είχε πρόσβαση που του έδωσε ο ηγούμενος της μονής Αββακούμ.

Ο κ. Ευσταθίου του υπέβαλε ότι ο Βαρνάβας ήταν φιλοξενούμενος στην μονή Αββακούμ. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω καλύτερα, είπε ο μάρτυρας.

Ερωτηθείς, ο μάρτυρας είπε ότι ο Βαρνάβας καθαιρέθηκε και αυτή την στιγμή είναι στην Μητρόπολη ως μοναχός.

Επιταγές ύψους περίπου €18.000

Σχετικά με την καταγγελία του μάρτυρα για τις επτά επιταγές συνολικού ύψους περίπου €18.000 ο κ. Ευσταθίου υπέδειξε στον μάρτυρα ένα προσχέδιο πρακτικών ημερομηνίας 4/8/2020 της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Φτερικούδι, και τον ρώτησε αν το αναγνωρίζει ως προς τον συντάκτη. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν το αναγνωρίζει, με τον κ. Ευσταθίου να σημειώνει ότι είναι χειρόγραφο πρακτικό που συντάχθηκε από την γραμματέα της εκκλησιαστικής επιτροπής, και τον ρώτησε αν αναγνώριζε διάφορα ονόματα και εμπορικές επωνυμίες. Ο μάρτυρας αναγνώρισε κάποια άτομα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες όπως αγιογραφίες και σκάλισμα θρησκευτικών παραστάσεων.

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι το ποσό αυτό των €18.000 έχει πληρωθεί, εξοφληθεί από τους κατηγορούμενους στα πρόσωπα αυτά και σε άλλα πρόσωπα στα οποία χρωστούσε η εκκλησία Αγίου Νικολάου. Αυτά τα χρήματα, είπε, πληρώθηκαν από τους λογαριασμούς των μοναχών μετά που κατατέθηκαν σε αυτούς οι επιταγές για να πληρωθούν οι αναφερόμενοι στα πρακτικά, για να εξοφληθούν οφειλές σε μετρητά σε όσους χρωστούσε η εκκλησιαστική επιτροπή. Ρώτησε τον μάρτυρα αν το γνωρίζει. Ο πάτερ είπε ότι «είναι απορίας άξιο» γιατί οι δανειστές δεν πληρώθηκαν απευθείας και έπρεπε να κατατεθούν στους προσωπικούς λογαριασμούς για να γίνουν πληρωμές.

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι είναι οι δανειστές που ήθελαν να πληρωθούν σε μετρητά, με τον μάρτυρα να διερωτάται γιατί δεν τους πλήρωσε απευθείας η εκκλησιαστική επιτροπή.

Πολυδύναμο κέντρο με φιλανθρωπικό σκοπό

Ο κ. Ευσταθίου ρώτησε τον μάρτυρα αν γνωρίζει ένα ακίνητο στον Λυθροδόντα με εξωκλήσι του Οσίου Αββακούμ. Ο μάρτυρας είπε όχι. Σε ερώτηση αν γνωρίζει που διαμένει τώρα ο κατηγορούμενος 1 είπε ότι δεν γνωρίζει ακριβή τοποθεσία.

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι ο κατηγορούμενος 1 μένει στον Λυθροδόντα και ρώτησε τον μάρτυρα εάν γνωρίζει ότι ο κατηγορούμενος 1 έχει σχέδια να αναγείρει πολυδύναμο κέντρο με φιλανθρωπικό σκοπό.

Στην ένσταση που έφερε η Κατηγορούσα Αρχή, ο κ. Ευσταθίου είπε ότι τα χρήματα εκείνα που ήταν στο χρηματοκιβώτιο προορίζονταν από τον κατηγορούμενο 1 να αναγερθεί πολυδύναμο κέντρο με φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά κατέληξαν στα ταμεία της Μητρόπολης Ταμασσού. Το δικαστήριο επέτρεψε την ερώτηση. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζει και ότι τα χρήματα δεν είναι στα ταμεία της Μητρόπολης, αφού αποτελούν τεκμήριο.

Ρωτήθηκε ακόμη ο μάρτυρας αν γνώριζε αν υπάρχει πολεοδομική άδεια και σχέδια για τον χώρο εκείνο, με τον πρωτοσύγκελο να λέει ότι δεν γνωρίζει και δεν τον αφορά.

Κάνοντας αναφορά στους ιερούς κανόνες, ο μάρτυρας είπε ότι για ανέγερση οίκων ευγηρίας, και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, χρειάζεται άδεια της Μητρόπολης. Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι υπήρχε η σχετική άδεια.

Στην επόμενη δικάσιμο, 2 Νοεμβρίου στις 9.30, ο Ευστάθιος Ευσταθίου, δικηγόρος του κατηγορουμένου 2, αναμένεται να αντεξετάσει τον ίδιο μάρτυρα.

Επόμενες δικάσιμοι ορίστηκαν οι 9 και 11 Νοεμβρίου στις 9.30. Ακυρώθηκε η δικάσιμος που είχε οριστεί στις 4 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ