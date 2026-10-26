Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2027

Η PwC Κύπρου ανακοινώνει ότι οι Μιχάλης Ζουρίδης, Λάμπρος Κυριακίδης και Παναγιώτης Χατζηκωνσταντίνου εντάσσονται στον Συνεταιρισμό του οργανισμού, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Συνεταίρων από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μέσα από τη συνεχή επένδυση στους ανθρώπους της, η PwC Κύπρου καλλιεργεί τη νέα γενιά ηγετικών στελεχών και ενισχύει τις ομάδες της, διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της.

Ο Μιχάλης Ζουρίδης είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Fellow του Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Εντάχθηκε στην PwC Κύπρου το 2008 και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς τους διεθνείς πελάτες σε θέματα διασυνοριακών συναλλαγών, εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής συμμόρφωσης και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σήμερα υποστηρίζει διεθνείς επιχειρήσεις και ιδιώτες, λειτουργώντας ως έμπιστος σύμβουλος και παρέχοντας πρακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύνθετες ανάγκες τους.

Ο Λάμπρος Κυριακίδης εντάχθηκε στην PwC Κύπρου το 2005 και διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc Accounting & Finance και μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο International Commercial & Business Law από το University of East Anglia, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην PwC, απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς του ελέγχου, της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της συμμόρφωσης και της υποστήριξης επιχειρηματικών συναλλαγών. Σήμερα συνεργάζεται με πελάτες για τη σύνδεση της κανονιστικής συμμόρφωσης και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τις καθημερινές χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές τους λειτουργίες. Υποστηρίζει οργανισμούς στο μετασχηματισμό και στη βελτιστοποίηση των κρίσιμων διαδικασιών τους, συνδυάζοντας την τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων μας με τεχνολογικά υποστηριζόμενες λύσεις και ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Managed Services.

Ο Παναγιώτης Χατζηκωνσταντίνου είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο και μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Leiden στην Ολλανδία. Εξειδικεύεται στον Παγκόσμιο Ελάχιστο Φόρο (Global Minimum Tax) και στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ο Παναγιώτης ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2008 στην PwC του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων σε θέματα διεθνούς φορολογίας και εταιρικών δομών. Το 2012 μετακινήθηκε στην PwC Κύπρου, όπου ασχολήθηκε με την υποστήριξη ιδιωτών πελατών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των εμπορευμάτων και των ακινήτων.

Καλωσορίζοντας τους τρεις νέους Συνεταίρους στην ηγετική ομάδα της PwC Κύπρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδρέας Γιασεμίδης, δήλωσε: «Η επένδυση στους ανθρώπους μας είναι επένδυση στο μέλλον της PwC Κύπρου. Η εκλογή του Λάμπρου, του Παναγιώτη και του Μιχάλη σε Συνεταίρους αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξίας, της εμπειρίας και της σημαντικής συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη του οργανισμού. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι στην PwC Κύπρου δημιουργούμε ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας, ώστε να προχωρούν μπροστά. Συγχαίρω θερμά τους νέους μας Συνεταίρους και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ομάδων μας, στην υποστήριξη των πελατών μας και στην περαιτέρω εξέλιξη του οργανισμού μας.»