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Ο Α. Νεοκλέους διαθέτει εκτεταμένη ηγετική εμπειρία και βαθιά εξειδίκευση στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον επιχειρηματικό και ψηφιακό μετασχηματισμό και στην καινοτομία

Η PwC Κύπρου ανακοινώνει ότι ο Ανδρέας Νεοκλέους εντάσσεται στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες του οργανισμού, όπου θα αναλάβει τον ρόλο του Chief Consulting Officer από τις 16 Οκτωβρίου. Ο διορισμός του αποτελεί μέρος της στρατηγικής της PwC Κύπρου για την περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη των Συμβουλευτικών υπηρεσιών της, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που βοηθούν τους πελάτες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης, της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Ο Ανδρέας Νεοκλέους αναγνωρίζεται ευρέως ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της Κύπρου στους τομείς του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, της οργανωσιακής αλλαγής, του πελατοκεντρικού σχεδιασμού και της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων. Με επαγγελματική πορεία που ξεπερνά τα 25 χρόνια, έχει αναλάβει ανώτερους ηγετικούς ρόλους τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Τον τελευταίο χρόνο, κατείχε τη θέση του Partner στο Technology Consulting άλλου Big Four οργανισμού στη Μέση Ανατολή. Ο Ανδρέας επίσης διετέλεσε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της CΥΤΑ από το 2019 έως το 2025, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της ως ηγέτιδας δύναμης στην αγορά και στη χώρα. Προηγουμένως κατείχε διάφορες θέσεις σε άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπως η ΜTN Κύπρου, η Ericsson, και η Goldman Sachs. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών επιχειρηματικού και ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέσα από τους ηγετικούς ρόλους που ανέλαβε, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για οργανισμούς και επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους και αγορές.

Ο διορισμός του αντικατοπτρίζει μια συνειδητή επιλογή της PwC Κύπρου να πρωτοστατεί, και όχι απλώς να υποστηρίζει τους πελάτες της, θέτοντας στο επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και την παροχή αποτελεσματικών λύσεων, διαμορφώνοντας ένα νέο πρότυπο για το τι μπορούν και πρέπει να αναμένουν οι οργανισμοί από τους συμβούλους τους.

Καλωσορίζοντας τον Ανδρέα Νεοκλέους στην PwC Κύπρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, Ανδρέας Γιασεμίδης, δήλωσε: «Η ένταξη του Ανδρέα αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την PwC Κύπρου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνατότητές μας και θα συμβάλουν στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες μας. Τον καλωσορίζω θερμά στην ομάδα μας.»

Σχολιάζοντας το νέο του ρόλο, ο Ανδρέας Νεοκλέους δήλωσε: Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και ανταγωνίζονται αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Οι πελάτες σήμερα θέλουν έναν συνεργάτη που κρίνεται από τα αποτελέσματα που τους βοηθά να πετύχουν και όχι από τον όγκο των συμβουλών που τους παρέχει. Αυτό ακριβώς θέλω να χτίσουμε μαζί στην PwC Κύπρου, μετασχηματίζοντας τόσο τον τρόπο λειτουργίας των πελατών μας όσο και αυτό που πρεσβεύουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.»