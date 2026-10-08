Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Βολές κατά του Διευθυντή των Κυπριακών Ταχυδρομείων για το καθεστώς εργοδότησης των διανομέων και τις εργασιακές τους συνθήκες, εξαπέλυσαν οι συντεχνίες ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, η οποία εξέτασε σήμερα την υποστελέχωση που παρατηρείται στην υπηρεσία, τις μισθολογικές ανισότητες και τις συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία της και στην εξυπηρέτηση.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, εκ των εισηγητών του θέματος, ανέφερε πως επικρατεί μια ακαταστασία στον ταχυδρομικό κλάδο και μια ομάδα εργαζομένων επηρεάζεται από τις «αλλόκοτες αποφάσεις του διευθυντή». Έθιξε, παράλληλα, τις διάφορες ταχύτητες εργαζομένων, ωρομίσθιων, αορίστου χρόνου, μονίμων και αγοράς υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών, στα Ταχυδρομεία υπάρχουν 96 θέσεις δημοσιοϋπαλληλικών διανομέων, με τις 81 να είναι καλυμμένες, 165 διανομείς αορίστου χρόνου και 38 ωρομίσθιοι.

Ο Μαρίνος Κόρτας, εκ μέρους του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ανέφερε πως από το 2015 μέχρι σήμερα, ο όγκος παραδοσιακής αλληλογραφίας (επιστολές), έχει καταγράψει μείωση της τάξης του 50%. Ως εκ τούτου, το Τμήμα αποφάσισε να γίνει επανακαταμέτρηση των διανομών, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, για να γίνει πιο σωστή διαχείριση του προσωπικού. Ωστόσο, πρόσθεσε πως η συντεχνία ζήτησε, πριν γίνουν μετρήσεις, να διεξαχθούν συνομιλίες ούτως ώστε να παρθούν συλλογικά αποφάσεις για τις μειώσεις. Ο κ. Κόρτας διευκρίνισε πως οι διαπραγματεύσεις έγιναν και δόθηκε πρόταση από τον Διευθυντή προς τη συντεχνία.

Ξεκαθάρισε επίσης πως μπορεί να μειωθούν οι διαδρομές, ωστόσο το Τμήμα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να απολύσει, ούτε να βγάλει πλεονάζον διανομείς. Άρα, το επιπρόσθετο προσωπικό είτε θα απορροφηθεί σε άλλες δραστηριότητες, είτε θα μεταφερθεί σε άλλο τομέα στο δημόσιο.

Από την πλευρά του ο Πέτρος Σαββίδης από την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), επιβεβαίωσε ότι ο Διευθυντής απέστειλε πρόταση για αναδιάρθρωση του δικτύου διανομής και προσκάλεσε τη συντεχνία σε διάλογο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στην πρότασή του, όπως είπε, καθορίζει τις διανομές στις 137 στις υφιστάμενες αστικές περιοχές. «Πριν έναν χρόνο οι διανομές ήταν στις 199 και πριν 8 μήνες τις μείωσε ξανά στις 181. Συνεχώς αλλάζει τις οδηγίες προς το προσωπικό», υποστήριξε. Ο κ. Σαββίδης έψεξε επίσης το γεγονός της έλλειψης αντικαταστατών, αναφέροντας πως στη Λεμεσό υπάρχει έλλειμμα τριών ατόμων.

Ο Αντώνης Παναγή, από την Ισότητα, ανέφερε πως ο Διευθυντής ουδέποτε αποδέχτηκε στο γραφεία του την συντεχνία. Αναφέρθηκε στις μισθολογικές ανισότητες και στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας, σημειώνοντας πως στο τέλος της ημέρας «την πληρώνει ο πολίτης» ο οποίος αναγκάζεται να πάει να παραλάβει ο ίδιος το δέμα του από το ταχυδρομείο, αντί το δέμα να πάει στο σπίτι του. Ζήτησε, μεταξύ άλλων, αμοιβή υπερωριών, ασφαλή εξοπλισμό για τους ταχυδρόμους και ωράριο που να προστατεύει τον εργαζόμενο από τις καιρικές συνθήκες.

Μάλιστα, ο κ. Παναγή παρουσίασε φωτογραφίες στην Επιτροπή, οι οποίες καταδεικνύουν τον όγκο της αλληλογραφίας που καλούνται να μεταφέρουν καθημερινά οι διανομείς και τον κίνδυνο που διατρέχουν εξαιτίας αυτού. Όπως ανέφερε, σε μια περίπτωση η τσάντα του ταχυδρόμου έπιασε φωτιά την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει.

Στο μεταξύ, κραυγή απόγνωσης εξέφρασε ενώπιον της Επιτροπής ταχυδρομικός διανομέας στη Λεμεσό, ο οποίος έκανε λόγο για καθημερινή πίεση που οι περισσότεροι δεν αντέχουν, και συνεχή αλλαγή δεδομένων χωρίς διάλογο. Επισήμανε, μάλιστα, το γεγονός ότι το 1/3 του προσωπικού αναλαμβάνει ελαφριά καθήκοντα, λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας.

Καταληκτικά, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε πως το θέμα θα τεθεί ξανά ενώπιον των βουλευτών στις Αρχές Νοεμβρίου, όπου θα κληθεί να παραστεί και ο Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων αλλά και υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Μεταφορών.