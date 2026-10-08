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Με το ενεργειακό κόστος να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και την Κύπρο να πληρώνει ακόμη τα διαχρονικά λάθη, τις εγκληματικές παραλείψεις και τις καθυστερήσεις στον ενεργειακό της σχεδιασμό, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός μιλά ανοικτά στο νέο Vidcast «Οικονομία» του Philenews.

Η συζήτηση γίνεται σε μια συγκυρία κατά την οποία το ενεργειακό πρόβλημα επιστρέφει με ένταση στο προσκήνιο. Η Kυβέρνηση ανακοίνωσε μόλις την περασμένη εβδομάδα νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη μέλη ζητούν από την Κομισιόν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας και τον ευρύτερο πληθωρισμό.

Λίγες ώρες μετά τις επαφές του στην Αθήνα με τους ομολόγους του από την Ελλάδα και την Αίγυπτο για τον ενεργειακό διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου, ο Μιχάλης Δαμιανός συζητά με την Πέτρα Αργυρού και τον Χρύσανθο Μανώλη, καλούμενος να ανοίξει τα χαρτιά του για όλα τα μεγάλα μέτωπα της ενέργειας.

Πότε θα μπορέσει επιτέλους η Κύπρος να παράγει ηλεκτρισμό με φυσικό αέριο; Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει σχέδιο Β εάν το τερματικό στο Βασιλικό παραμείνει μετέωρο;

Στο μικροσκόπιο και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με επίκεντρο τα φωτοβολταϊκά, την αποθήκευση και την αδυναμία του δικτύου να αξιοποιήσει την παραγόμενη «πράσινη» ενέργεια, με το φθηνό πράσινο ρεύμα να μη μειώνει την επιβάρυνση των οικιακών καταναλωτών.

Βαρύς παραμένει και ο λογαριασμός των ρύπων, που σε μία εξαετία ξεπέρασε το €1 δισ. Η Κύπρος συνεχίζει να παράγει ηλεκτρισμό με μαζούτ και ντίζελ, ενώ το κόστος μεταφέρεται στους λογαριασμούς των καταναλωτών και ροκανίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στη συζήτηση τίθεται και η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI), με αιχμή το οικονομικό βάρος του έργου για τη μικρή κυπριακή αγορά, αλλά και τον τουρκικό παράγοντα, ο οποίος παραμένει κρίσιμη παράμετρος για την υλοποίησή του.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα κοιτάσματα της κυπριακής ΑΟΖ. Η Eni και η TotalEnergies έχουν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη του «Κρόνου», ενώ για το «Αφροδίτη» εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες αποφάσεις πριν από την πλήρη επενδυτική δέσμευση. Το ζητούμενο πλέον είναι πότε το κυπριακό φυσικό αέριο θα αρχίσει να αποδίδει πραγματικό οικονομικό όφελος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε λίγο, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός στο Vidcast «Οικονομία» του Philenews, με την Πέτρα Αργυρού και τον Χρύσανθο Μανώλη.