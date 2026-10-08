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Άνοδο μεγαλύτερη του 5% κατέγραφαν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Γύρω στις 13:50 ώρα Κύπρου, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Δεκεμβρίου, ενισχυόταν κατά 5,09%, στα 105,30 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI, παράδοσης Νοεμβρίου, σημείωνε άνοδο 5,12%, στα 92,80 δολάρια.

Σύμφωνα με το περιοδικό The Atlantic, το οποίο επικαλείται δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να παρουσιάσει επιλογές για πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από τις εκλογές.

Ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές, μετέδωσε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Πρόσθεσε ότι, εάν επαναληφθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, αναμένεται να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών.

ΚΥΠΕ