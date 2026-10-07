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Στο ιστορικό υψηλό των €2,126 το λίτρο ανέρχεται η ακριβότερη τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης, παγκύπρια, την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ. Η ακριβότερη τιμή βρίσκεται σε πρατήριο καυσίμων στην Λεμεσό.

Η φθηνότερη τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης παγκύπρια ανέρχεται στα €1,939 και βρίσκεται σε πρατήριο στην Επαρχία Αμμοχώστου, ενώ η μέση τιμή παγκύπρια ανέρχεται στα €2,024.

Όσον αφορά την αμόλυβδη 95, σύμφωνα με τα στοιχεία, η ακριβότερη τιμή παγκύπρια βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, στα € 1,819 και η φθηνότερη τιμή στην επαρχία Αμμοχώστου, στα €1,669. Η μέση τιμή στα €1,752.

Αναφορικά με την αμόλυβδη 98, η ακριβότερη τιμή παγκύπρια βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, στα €1,999 και η φθηνότερη τιμή στη Λευκωσία, στα €1,738. Η μέση τιμή, παγκύπρια είναι στα €1,807.

ΚΥΠΕ