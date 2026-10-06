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Δεν υπάρχουν ευρήματα από τους ελέγχους που διεξάγει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή τα οποία να δείχνουν ότι δεν δικαιολογούνται οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τη θέση πως δεν υπάρχει αισχροκέρδεια στις τιμές των καυσίμων διατύπωσε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, στη Βουλή, νωρίτερα την Τρίτη.

Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου τέθηκαν η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στους πολίτες, αλλά και ο τρόπος παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, η Υπηρεσία παρακολουθεί συστηματικά την αγορά καυσίμων, επισημαίνοντας πως η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί κυπριακό φαινόμενο, καθώς αυξήσεις παρατηρούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέδειξε, παράλληλα, πως τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Επίσης, τόνισε πως η Κύπρος διατηρεί σταθερά την τέταρτη ή πέμπτη θέση με τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σημείωσε πως η Υπηρεσία χρησιμοποιεί οικονομετρικά μοντέλα και λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα από το 2020, επισημαίνοντας πως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές είναι αποδεκτές. Υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών χονδρικής πώλησης και των τιμών στην αντλία σε πραγματικό χρόνο.

Εκ μέρους της ΕΠΑ λέχθηκε πως η Επιτροπή διεξάγει έρευνα για τις τιμές των καυσίμων από το 2024, ωστόσο δεν αναφέρθηκε πότε θα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την ΕΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι τιμές που διοχετεύονται στα ανεξάρτητα πρατήρια καυσίμων και στα πρατήρια των εταιρειών πετρελαιοειδών.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας ανέφερε πως το οκτάμηνο το κράτος είχε μείωση €16,8 εκατ. στα έσοδα από τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Από πλευράς του Τμήματος Φορολογίας λέχθηκε ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ δεν αυξήθηκαν, επισημαίνοντας πως το 2024-2025 ήταν €32 εκατ. τον χρόνο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν €24 εκατ.

Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών, οι οποίοι υποστήριξαν πως η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καλύπτεται από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Μάλιστα, οι βουλευτές κάλεσαν την εκτελεστική εξουσία να παραθέσει στοιχεία σε σχέση με τις πραγματικές τιμές των καυσίμων, δηλαδή πού κυμαίνονται πριν από τους φόρους και τον ΦΠΑ.

Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Ανδρέας Χαραλάμπους, είπε ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα από πλευράς του κράτους θα πρέπει να γίνονται στη βάση στοχευμένων δαπανών, καθώς η αναπροσαρμογή της φορολογίας ευνοεί τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, δήλωσε πως όλοι βρίσκονται στο σκοτάδι για τις τιμές, επισημαίνοντας πως ο Σύνδεσμος διαπίστωσε ότι τον περασμένο Απρίλιο, που τέθηκε σε εφαρμογή η μείωση του φόρου κατανάλωσης, 19 πρατήρια καυσίμων δεν μείωσαν τον φόρο κατανάλωσης και άλλα 40 μείωσαν λιγότερο τον φόρο. Είπε πως η Υπηρεσία Καταναλωτή δεν διεξάγει αποτελεσματικούς ελέγχους.