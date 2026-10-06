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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ο 22χρονος Sahin Babu από την Μπαγκλαντές ο οποίος τον περασμένο Ιούνιου δολοφόνησε τον 22χρονο ομοεθνή του Shahruar Ahmed Emon στην Κοφίνου.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με τις υπόλοιπες κατηγορίες εναντίον του να αναστέλλονται.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως στις 11 Ιουνίου στην περιοχή Κοφίνου, επέφερε τον θάνατο του 22χρονου με μαχαίρι, προκαλώντας του τρεις τομές στη δεξιά ωμοπλατιαία περιοχή και μία τομή αριστερής τραχηλικής, ενώ ακολούθως τον στραγγάλισε.

Ο άτυχος φοιτητής είχε γνωρίσει τον φερόμενο δράστη σε λεωφορείο στις 7 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια συζήτησης του ζήτησε δουλειά. Στη συνέχεια ο καθ’ ομολογία δράστης, είπε πως ζήτησε από το θύμα όπως του παρέχει wifi hotspot, με το θύμα ν’ αρνείται και να τον προσβάλλει λέγοντάς του «όχι είσαι φτωχός, εσύ ήρθες από τα κατεχόμενα».

Αυτό τον εξόργισε, σύμφωνα με την ομολογία του και άρχισε να οργανώνει σχέδιο δολοφονίας του Shahruar, αγοράζοντας μαχαίρι για να τον δολοφονήσει. Την 11η Ιουνίου επικοινώνησε με το θύμα και είπε δήθεν πως του βρήκε δουλειά με €50 την ημέρα. Το ραντεβού έκλεισε για το ίδιο βράδυ με τους δύο να συναντιώνται κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου.

Καθώς κατευθύνονταν πεζοί προς το Σφαγείο Κοφίνου ο δράστης πήρε το μαχαίρι που αγόρασε και άρχισε να κτυπά τον 22χρονο, τον οποίο στραγγάλισε όταν διαπίστωσε πως ήταν ακόμη ζωντανός. Στην πορεία, άρπαξε το κινητό τηλέφωνο του φοιτητή και έστησε ολόκληρη πλεκτάνη προκειμένου, ν’ αποσπάσει και χρήματα από τους οικείους του 22χρονου, από τους οποίους ζήτησε €35.000 ως λύτρα, δήθεν για να τον απελευθερώσει. Η σορός του αδικοχαμένου φοιτητή εντοπίστηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Κοφίνου.